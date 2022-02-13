Президент встретился с казахстанскими специалистами, повышающими квалификацию на предприятиях Татарстана

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НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - В рамках рабочего визита в Республику Татарстан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил крупнейшую автомобильную корпорацию России "КамАЗ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства побеседовал со специалистами из Казахстана, которые повышают квалификацию на заводах компании КамАЗ. Рабочие, прибывшие на двухмесячное обучение, будут работать на предприятии, которое откроется в Костанае. Молодые люди поблагодарили президента за предоставленную возможность.

Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Хорошо, что вы здесь учитесь, получаете образование, опыт", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Компания, экспортирующая машины в ближнее и дальнее зарубежье, рассматривает авторынок Казахстана как важное направление. По итогам прошлого года доля КамАЗа на рынке новых грузовиков в Казахстане достигла 42%.

В Казахстане уже осуществляется реализация нескольких совместных проектов. Один из них - строительство завода "KamLitKZ" по производству чугуна в индустриальной зоне города Костаная. Предприятие планируется запустить во второй половине 2024 года. По словам руководства компании, в скором времени в Казахстане будет начато производство комплектующих для машин КамАз, пишет Акорда.

Также президент посетил выставку продукции нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей, являющихся драйверами экономики Татарстана.

Находясь в Нижнекамске, глава государства в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова посетил комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий "ТАНЕКО". Комплекс, являющийся основным перерабатывающим активом Татнефти, стал первым подобным промышленным объектом в России, построенным после распада Советского Союза.

Здесь он также встретился с молодыми казахстанцами, проходящими практику в компании "Татнефть", и пожелал им вернуться в страну высококвалифицированными специалистами.

В пресс-службе президента отметили, что недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между Татнефтью и геологоразведочным колледжем Семея. С текущего года студенты казахстанского колледжа будут проходить практику на этом предприятии.

Президент Казахстана был ознакомлен с производственным процессом и продукцией комплекса. 80 процентов оборудования гигантского комплекса, построенного в 2005-2010 годах, было изготовлено в России. Проект, придавший новый импульс экономике страны, способствовал развитию строительной индустрии, проектной науки, машиностроения, инжиниринга, он также положительно сказался на занятости в смежных отраслях.

Комплекс включает 28 производственных установок, выпускающих 30 наименований продукции, включая автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, базовые масла и смазочные материалы, соответствующие нормам Евро-6.

Руководство компании проинформировало президента о реализации проектов по строительству шинного завода в Сарани и организации производства каучука в Атырау.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между казахстанскими и российскими компаниями в рамках Евразийского экономического союза. Он также отметил, что в РК будет оказана поддержка совместным проектам с участием данных предприятий.



