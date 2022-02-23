Глава "АрселорМиттал Темиртау" рассказал президенту об инвестпрограмме и планах компании

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В ходе состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи встречи Касым-Жомарта Токаева с Лакшми Митталом был рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент был проинформирован об инвестиционной программе и планах компании по увеличению производства, запуску новых видов продукции и выполнению социальных обязательств в рамках дальнейшего партнерства с Казахстаном, сообщает Акорда.
Также обсуждались вопросы обновления оборудования, улучшения материально-технической базы, охраны труда на предприятиях.
Глава государства подчеркнул крайнюю важность обеспечения безопасной рабочей среды, соблюдение международных требований безопасности и проведения обучения сотрудников. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечения достойной оплаты труда казахстанских работников.
Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам, предпринимаемым компанией "АрселорМиттал Темиртау", по сокращению выбросов на 30% к 2024 году и на 50% - к 2030 году, а также привлечению общественности Карагандинской области к реализации данной стратегии.