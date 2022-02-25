Токаев и Смаилов обсудили меры по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий

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Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене, сообщает Акорда.
Смаилов также проинформировал президента о работе по возмещению ущерба, нанесенного субъектам малого и среднего бизнеса в результате январских событий, и восстановлению пострадавших государственных объектов. В частности, сообщил о снижении тарифов на субъекты естественных монополий, владеющих железнодорожными подъездными путями, развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.
Также глава государства был проинформирован о совершенствовании систем субсидирования сельхозтоваропроизводителей и таможенного администрирования.
Кроме того, премьер-министр отчитался о реализации комплексного плана развития Мангистауской области и подготовке к уточнению республиканского бюджета на 2022 год.
Ранее сообщалось, что президент поручил правительству разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации.