Токаев поручил разработать антикризисный план в связи с обострением международной ситуации

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НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем заседании Совета безопасности поручил правительству срочно принять антикризисный план в связи с ухудшением международной ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния", - сообщает Акорда.
Президент заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, председателя Национального банка Галымжана Пирматова, заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, министра обороны Руслана Жаксылыкова и других руководителей ведомств, после чего дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, заявил сегодня глава МИД РК Тлеуберди, добавив, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Казахстаном не стоит.