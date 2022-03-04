Законопроект по вопросам воинской службы сенат вернул в мажилис

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Законопроект предусматривает вопросы соцзащиты сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, регламентирует некоторые вопросы прохождения ими службы, сообщили в пресс-службе палаты.
При рассмотрении в сенате в документ было решено внести ряд поправок, связанных с необходимостью обеспечения комплексного подхода в вопросах регулирования прав военнослужащих. В связи с этим на заседании палаты законопроект был возвращен в мажилис.
Работа военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов очень ответственна. Поэтому правовая, материальная и социальная защита их и членов их семей - одна из важных задач государства. Данный законопроект предусматривает дополнительные меры поддержки военнослужащих в вопросе жилищных отношений, а также совершенствование порядка прохождения службы военными и сотрудниками специальных государственных органов", - сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания.
Законопроектом совершенствуется порядок жилищных выплат, обеспечения жилищем сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, а в случае их гибели - членов семей. Теперь сотрудники спецгосорганов и военнослужащие, у которых в семье есть ребенок с инвалидностью, в том числе ребенок с инвалидностью с детства независимо от возраста, смогут приватизировать безвозмездно занимаемые ими служебные жилища. Таким образом, принятие законопроекта позволит улучшить социальную защищенность сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, а также членов семьи - в случае их гибели.
Кроме того, дополняются обязанности военнослужащих в части соблюдения ими служебной этики, обеспечения сохранности военного имущества и другие. На правительство возлагается порядок определения военно-патриотического воспитания граждан. Эти и другие нормы прописаны в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих".
Законопроект будет принят парламентом и направлен на подпись президенту Казахстана, если мажилисмены согласятся с поправками сената.