В РК госслужащим разрешили выкупать подарки

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Соответствующее постановление было опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Казахстана, изменения коснулись "некоторых вопросов учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям" от 26 июля 2002 года № 833.
В данный раздел вошли подарки, которые были вручены государственным служащим.
Согласно документу, теперь их возможно будет выкупать по договору купли-продажи, однако с согласования вышестоящего руководства. При этом стоимость будет определена законом "Об оценочной деятельности в Казахстане".
Выкуп подарка осуществляется по договору купли-продажи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, в течение семи календарных дней со дня получения уполномоченным органом уведомления от лица, получившего подарок", - сообщается в тексте постановления.
Отмечается, передача сданного подарка производится путем подписания акта приема-передачи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, после полной оплаты стоимости подарка, указанной в договоре купли-продажи.
Постановление было подписано премьер-министром Алиханом Смаиловым 11 апреля 2022 года.
Напомним, в октябре 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции".
Законом был установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.