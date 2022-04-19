Система Orphus

О расследовании крупных финансовых хищений доложил Токаеву глава АФМ

18.04.2022, 14:59 15811
О расследовании крупных финансовых хищений доложил Токаеву глава АФМ
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства в первом квартале текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых - по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге", - сообщает Акорда

 
Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках комплексного плана на 2021 - 2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге.
 
Президент также был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.
 
Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта "Тариф" продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
 

В Мангистауской области расследуется дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа", - рассказал Элиманов. 

 
По его словам, продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов.
 
Токаев поручил главе АФМ обеспечить неукоснительное соблюдение законности во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса. По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права.
 

новости по теме

Часть сотрудников посольства РК на Украине вернется в Киев

19.04.2022, 21:24 481
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В марте посольство Казахстана в Украине временно было передислоцировано во Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в казахстанские посольства в Польше и Молдове.
 
По словам Айбекп Смадиярова, посол РК на Украине Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта.
 

Посол и остальные сотрудники будут "курсировать" между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и др",- сказал официальный представитель МИД РК.

 
Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.
 
Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет принимать министр иностранных дел РК по представлению посла.
 
17 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК казахстанских дипломатов за успешную организацию работ по эвакуации казахстанцев с Украины.
 

Глава государства принял президента Назарбаев Университета

19.04.2022, 20:12 1551
Глава государства принял президента Назарбаев Университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Назарбаев Университета Шигео Катсу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды
 
Особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.
 

Пя рассказал Токаеву о перспективах развития фонда University Medical Center

19.04.2022, 20:08 1921
Пя рассказал Токаеву о перспективах развития фонда University Medical Center
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах работы и достижениях фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Юрий Пя рассказал президенту о планах по созданию академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев Университета, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами. Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациентоориентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.
 

Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска

19.04.2022, 17:15 2616
Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент Восточно-Казахстанской области вынес уведомление ряду торговых рынков Усть-Каменогорска и Семипалатинска о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения конкурентного законодательства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В действиях торговых рынков ТОО "Центральный рынок", ТОО "Рынок Заречный" (Усть-Каменогорск), ТОО "ЖАНА-БАЗАР", ТОО "TMT Company", ТОО "Мереке" (Семей) усмотрены признаки нарушений конкурентного законодательства, выразившихся в ущемлении законных прав субъектов рынка или неопределенного круга потребителей", - сообщили в АЗРК.

 
Антимонопольный департамент направил уведомления в адрес данных рынков с требованием в течение 30 календарных дней устранить нарушения законодательства в области защиты конкуренции и привести деятельность в соответствие с правилами организации деятельности торговых рынков.
 

Токаев встретился с губернатором Омской области

19.04.2022, 15:19 3836
Токаев встретился с губернатором Омской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял губернатора Омской области России Александра Буркова, обсудив с ним взаимовыгодную кооперацию регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта и сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил $380 млн. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно - это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники", - сказал глава государства.

 
Президент поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической Родиной.
 
Кроме того, глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Валиханова и Сакена Сейфуллина.
 
В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.
 

Назначен замначальника Генштаба ВС РК

18.04.2022, 20:44 11996
Назначен замначальника Генштаба ВС РК
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба МО РК, приказом министра обороны генерал-майор Асан Жусупов назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генерал-майор Асан Жусупов выпускник Карагандинской РСШИ 1991 года. Закончил АВОКУ в 1995 году. В 2003 году закончил Военную академию МО РК. В 2015 году закончил факультет ГШ НУО. 
 
Проходил службу на различных должностях - командир мотострелкового взвода, роты, батальона, начальник штаба мотострелковой бригады, командир танковой бригады. С 2016 по 2019 год - начальник штаба регионального командования "Юг".
 

Кадровые перестановки произошли в Минюсте РК

18.04.2022, 20:24 12456
Кадровые перестановки произошли в Минюсте РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства Алма Муканова назначена на должность вице-министра юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, The university of Warwick (Великобритания). 
 
Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО "КазРуно".
 
С 2010 по 2012 годы - специалист в АО "Казахский гуманитарно-юридический университет". 
 
С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны департамента законодательства Министерства юстиции РК. 
 
С 2015 по 2017 годы - руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта департамента законодательства Министерства юстиции РК. 
 
С 2017 по 2021 годы - заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК. 
 
С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.
 
Постановлением правительства РК Наталья Пан освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу. 
 
Наталья Пан родилась в 1979 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак", в 2016 году - Колумбийский университет (США). 
 
Трудовую деятельность начала в 1999 году главным специалистом департамента нормативно-правовой работы Агентства по делам государственной службы РК. 
 
В разные годы трудилась в Министерстве финансов, администрации президента РК, Министерстве юстиции. 
 
С 2016 по 2017 годы - директор департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. 
 
С декабря 2017 года по настоящее время занимала должность вице-министра юстиции РК.
 

Президент ознакомился с предложениями по демонополизации ключевых отраслей экономики

18.04.2022, 19:20 13176
Президент ознакомился с предложениями по демонополизации ключевых отраслей экономики
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об исполнении его поручений, данных агентству в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Как рассказал Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге. По рекомендациям агентства внесены изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие снижение 10-процентного шага торгов до 3 процентов.
 
В настоящее время проводятся расследования в отношении ТОО "Eurotransit Nur Zholy", ТОО "Казфосфат", ТОО "Корпорация "Казахмыс", АО "Каскор-Транссервис". Ведется анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "НК "КТЖ", АО "Казахтелеком", АО "КТГ "Аймак", АО "Транстелеком", торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров.
 
Во исполнение поручений президента по проведению комплексного анализа монопольных групп председатель Агентства по защите и развитию конкуренции представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков. Жумангарин также доложил о ходе разработки проекта концепции развития конкуренции на 2022 - 2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.
 
Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить контроль за их качественным исполнением.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов