О расследовании крупных финансовых хищений доложил Токаеву глава АФМ

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НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства в первом квартале текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых - по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге", - сообщает Акорда .

Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках комплексного плана на 2021 - 2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта "Тариф" продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.

В Мангистауской области расследуется дело в отношении должностных лиц Министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа", - рассказал Элиманов.

По его словам, продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 млн долларов.

Токаев поручил главе АФМ обеспечить неукоснительное соблюдение законности во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса. По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права.