Президент ознакомился с предложениями по демонополизации ключевых отраслей экономики

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НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об исполнении его поручений, данных агентству в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Как рассказал Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге. По рекомендациям агентства внесены изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие снижение 10-процентного шага торгов до 3 процентов.

В настоящее время проводятся расследования в отношении ТОО "Eurotransit Nur Zholy", ТОО "Казфосфат", ТОО "Корпорация "Казахмыс", АО "Каскор-Транссервис". Ведется анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "НК "КТЖ", АО "Казахтелеком", АО "КТГ "Аймак", АО "Транстелеком", торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров.

Во исполнение поручений президента по проведению комплексного анализа монопольных групп председатель Агентства по защите и развитию конкуренции представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков. Жумангарин также доложил о ходе разработки проекта концепции развития конкуренции на 2022 - 2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.

Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить контроль за их качественным исполнением.