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Президент ознакомился с предложениями по демонополизации ключевых отраслей экономики

18.04.2022, 19:20 13176
Президент ознакомился с предложениями по демонополизации ключевых отраслей экономики
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об исполнении его поручений, данных агентству в рамках объявленных реформ по демонополизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Как рассказал Жумангарин, по результатам проверок деятельности оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа органами прокуратуры и агентством выявлены нарушения на 5,5 млрд тенге. Сумма наложенных штрафов на 193 розничных реализаторов автогаза составила 103 млн тенге. По рекомендациям агентства внесены изменения в правила Министерства энергетики по организации и проведению торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, включающие снижение 10-процентного шага торгов до 3 процентов.
 
В настоящее время проводятся расследования в отношении ТОО "Eurotransit Nur Zholy", ТОО "Казфосфат", ТОО "Корпорация "Казахмыс", АО "Каскор-Транссервис". Ведется анализ по выявлению признаков нарушений антимонопольного законодательства в отношении АО "НК "КТЖ", АО "Казахтелеком", АО "КТГ "Аймак", АО "Транстелеком", торговых рынков по услугам предоставления в аренду торговых площадей для реализации продовольственных товаров.
 
Во исполнение поручений президента по проведению комплексного анализа монопольных групп председатель Агентства по защите и развитию конкуренции представил предложения по демонополизации рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, электрической энергии, железнодорожного транспорта, услуг гражданской авиации, общественного транспорта, телекоммуникаций, финансовых рынков. Жумангарин также доложил о ходе разработки проекта концепции развития конкуренции на 2022 - 2026 годы, нацеленной на демонополизацию ключевых товарных рынков и создание благоприятной конкурентной среды для бизнеса.
 
Глава государства еще раз подчеркнул основополагающее значение развития конкуренции для будущего Казахстана и поручил продолжить реализацию системных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также обеспечить контроль за их качественным исполнением.
 

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Часть сотрудников посольства РК на Украине вернется в Киев

19.04.2022, 21:24 481
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства Казахстана на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В марте посольство Казахстана в Украине временно было передислоцировано во Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в казахстанские посольства в Польше и Молдове.
 
По словам Айбекп Смадиярова, посол РК на Украине Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта.
 

Посол и остальные сотрудники будут "курсировать" между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и др",- сказал официальный представитель МИД РК.

 
Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.
 
Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет принимать министр иностранных дел РК по представлению посла.
 
17 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК казахстанских дипломатов за успешную организацию работ по эвакуации казахстанцев с Украины.
 

Глава государства принял президента Назарбаев Университет

19.04.2022, 20:12 1551
Глава государства принял президента Назарбаев Университет
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Назарбаев Университет Шигео Катсу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован о текущей деятельности учебного заведения и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды
 
Особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.
 

Пя рассказал Токаеву о перспективах развития фонда University Medical Center

19.04.2022, 20:08 1921
Пя рассказал Токаеву о перспективах развития фонда University Medical Center
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах работы и достижениях фонда, а также о перспективах развития этого инновационного медицинского центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Юрий Пя рассказал президенту о планах по созданию академического медицинского центра при медицинской школе Назарбаев Университета, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По его словам, появление центра позволит повысить уровень клинического образования и привести его в соответствие с международными стандартами. Центр будет ориентирован на применение передовых знаний и опыта, подготовку медицинских кадров новой формации, развитие системы пациентоориентированной медицинской помощи на основе синергии научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность повышения качества здравоохранения, обеспечения доступности медицинских услуг и в целом высказал положительное отношение к планам, направленным на модернизацию отечественной медицины.
 

Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска

19.04.2022, 17:15 2616
Нарушения выявили в работе нескольких рынков Семипалатинска и Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 АПРЕЛЯ - Антимонопольный департамент Восточно-Казахстанской области вынес уведомление ряду торговых рынков Усть-Каменогорска и Семипалатинска о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения конкурентного законодательства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В действиях торговых рынков ТОО "Центральный рынок", ТОО "Рынок Заречный" (Усть-Каменогорск), ТОО "ЖАНА-БАЗАР", ТОО "TMT Company", ТОО "Мереке" (Семей) усмотрены признаки нарушений конкурентного законодательства, выразившихся в ущемлении законных прав субъектов рынка или неопределенного круга потребителей", - сообщили в АЗРК.

 
Антимонопольный департамент направил уведомления в адрес данных рынков с требованием в течение 30 календарных дней устранить нарушения законодательства в области защиты конкуренции и привести деятельность в соответствие с правилами организации деятельности торговых рынков.
 

Токаев встретился с губернатором Омской области

19.04.2022, 15:19 3836
Токаев встретился с губернатором Омской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял губернатора Омской области России Александра Буркова, обсудив с ним взаимовыгодную кооперацию регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта и сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил $380 млн. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно - это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники", - сказал глава государства.

 
Президент поблагодарил Александра Буркова за особое внимание и всестороннюю поддержку наших кандасов, их духовной связи с исторической Родиной.
 
Кроме того, глава государства сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечение в регионе памяти великих сыновей казахского народа Шокана Валиханова и Сакена Сейфуллина.
 
В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.
 

Назначен замначальника Генштаба ВС РК

18.04.2022, 20:44 11996
Назначен замначальника Генштаба ВС РК
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба МО РК, приказом министра обороны генерал-майор Асан Жусупов назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Генерал-майор Асан Жусупов выпускник Карагандинской РСШИ 1991 года. Закончил АВОКУ в 1995 году. В 2003 году закончил Военную академию МО РК. В 2015 году закончил факультет ГШ НУО. 
 
Проходил службу на различных должностях - командир мотострелкового взвода, роты, батальона, начальник штаба мотострелковой бригады, командир танковой бригады. С 2016 по 2019 год - начальник штаба регионального командования "Юг".
 

Кадровые перестановки произошли в Минюсте РК

18.04.2022, 20:24 12456
Кадровые перестановки произошли в Минюсте РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства Алма Муканова назначена на должность вице-министра юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, The university of Warwick (Великобритания). 
 
Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО "КазРуно".
 
С 2010 по 2012 годы - специалист в АО "Казахский гуманитарно-юридический университет". 
 
С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны департамента законодательства Министерства юстиции РК. 
 
С 2015 по 2017 годы - руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта департамента законодательства Министерства юстиции РК. 
 
С 2017 по 2021 годы - заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК. 
 
С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.
 
Постановлением правительства РК Наталья Пан освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу. 
 
Наталья Пан родилась в 1979 году в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак", в 2016 году - Колумбийский университет (США). 
 
Трудовую деятельность начала в 1999 году главным специалистом департамента нормативно-правовой работы Агентства по делам государственной службы РК. 
 
В разные годы трудилась в Министерстве финансов, администрации президента РК, Министерстве юстиции. 
 
С 2016 по 2017 годы - директор департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. 
 
С декабря 2017 года по настоящее время занимала должность вице-министра юстиции РК.
 

В Алматы усилят контроль за качеством дорожно-строительных работ

18.04.2022, 17:06 14676
В Алматы усилят контроль за качеством дорожно-строительных работ
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - В Алматы под председательством акима Ерболата Досаева состоялось совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры города с участием руководителей подрядных организаций, специалистов научных учреждений и технического надзора, поставщиков дорожно-строительных материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
План работ по развитию дорожной инфраструктуры на 2022 год включает в себя строительство транспортных развязок, пробивку улиц, строительство дорог, проведение среднего и текущего ремонта, а также организацию дорожного движения и др. 
 

Сегодня на дорогах города имеются проблемы как по соблюдению технологии производимых работ, так и по качеству дорожно-строительных материалов. Используемые материалы не выдерживают возросшую из-за интенсивности движения нагрузку на дорогу, об этом свидетельствуют постоянные дефекты на улицах - наплывы, колейности, трещины даже во время гарантийного периода эксплуатации", - сообщили в городском акимате. 

 
На совещании было доложено об основных нарушениях при строительстве дорог и дефектах дорожной инфраструктуры. По данным Национального центра качества дорожных активов, по городу Алматы по итогам 1100 инспекционных выездов в прошлом году были отобраны и испытаны около 3 тысяч проб дорожно-строительных материалов. В результате несоответствие требованиям нормативно-технических документов выявлено по 800 пробам (или 27%), зафиксированы нарушения технологий производства работ. 
 
Глава города поручил подрядным организациям устранить выявленные нарушения в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств в полном объеме и в утвержденные сроки. 
 
Кроме того, Национальному центру качества дорожных активов поручено предусмотреть увеличение контрольных мероприятий за качеством выполняемых работ и дорожно-строительных материалов - будут расширены зоны инспектирования. Таким образом, если ранее в зоне контроля находились только магистральные дороги, то теперь оцениваться будут второстепенные, внутриквартальные и внутридовомые территории. Аким подтвердил готовность при необходимости предусмотреть увеличение финансирования для таких контрольных мероприятий.
 
В ходе совещания отдельный блок вопросов был посвящен повышению качества строительства и обслуживания дорожной инфраструктуры. Аким поручил рассмотреть возможность перехода на передовые технологии и современные материалы, которые уже активно применяются в мире, например использовать битум на основе полимера. 
 
Кроме того, Ерболат Досаев подверг критике состояние дорожных знаков и конструкций, которые имеют неухоженный внешний вид и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. На улицах повсеместно расположены ржавые и выцветшие стойки, разрушающиеся конструкции дорожного ограждения. Практика постоянной покраски неэффективна и затратна - требуется кардинально изменить подходы. Подрядной организации поручено перейти на современные долговечные материалы, оцинкованные металлические изделия. 
 
Глава города также потребовал ускорения работ по реализации второго этапа модернизации светофорных объектов, которые тоже находятся в неудовлетворительном состоянии.
 
Аким Алматы поручил отработать все предложения с участием рынка, а также представить конкретные решения по совершенствованию стандартов и методов для повышения качества строительных работ до 16 мая текущего года.
 
На сегодня протяженность улично-дорожной сети в Алматы составляет 3096 км, из которых 234 км не имеют твердого покрытия. Для улучшения показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году планируется строительство 290 км новых дорог, проведение ежегодно среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км и текущего ремонта более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
 

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