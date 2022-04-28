Признаки монопольного завышения цен выявили на рынке "Алтын Орда"

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - По результатам анализов АЗРК совместно с органами прокуратуры проведены проверки оптово-универсальных рынков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предмет проверок по вопросам антимонопольного законодательства: установление монопольно высоких цен, ограничение доступа, координация цен, навязывание условий, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.

Вынесено 12 уведомлений: 5 - в Шымкенте в отношении торговых рынков "Центральный верхний рынок", "Самал транзит", ТАиМ, Auto house limited, ИП "Бекбосынова" по признакам антиконкурентных вертикальных соглашений, 5 - в ВКО (ТОО "Центральный рынок", ТОО "Рынок Заречный", ТОО "Мереке", ТОО "Жана-Базар", ТОО "ТМТ Company"), 1 - в Актюбинской области (рынок "Табыс") по признакам злоупотребления доминирующим положением, 1 - в ЗКО ("Ел-Арысы") по признакам недобросовестной конкуренции.

Начаты три расследования: в Атырауской области (рынок "Дина"), Мангистауской области (рынок "Магаш"), Нур-Султане (рынок "Чарын") по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен за аренду площадей на торговых рынках для реализации продовольственных товаров.

В Алматинской области продолжается совместная с региональной прокуратурой проверка деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" (рынок "Алтын Орда"), в действиях которого усматриваются признаки нарушения в части установления монопольно высоких цен.

Департаментами АЗРК по Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областям по результатам анализов направлены заключения в органы прокуратуры.

Ранее в работе рынка "Алтын Орда" нашли нарушения на 1,1 млрд тенге.