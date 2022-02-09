Токаев поручил руководству Алматы навести порядок на рынке "Алтын Орда"

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, на расширенном заседании правительства, поручил руководству Алматы навести порядок в сфере торговли, и, в частности, на рынке "Алтын Орда", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пришло время поставить точку в вопросе неэффективного посредничества в сфере торговли. К примеру, снабжение жизненно необходимыми товарами трехмиллионной Алматинской агломерации в значительной степени зависит от рынка "Алтын Орда". Поручаю акимам Алматинской области и города Алматы совместно с правительством разобраться, что там происходит и, наконец, навести порядок. Темная среда для криминалитета, в чем мы убедились в ходе январских событий в Алматы", - заявил президент.

По его словам, это касается и других регионов. В случае необходимости президент поручил привлечь правоохранительные органы. На решение задачи глава государства дал 2 месяца.

Сегодня на заседании президент также поставил перед правительством ряд других задач.

В частности, Токаев поручил утвердить предельные размеры земельных участков, предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств, выявить все майнинговые фермы и др.







