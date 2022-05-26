Асхат Оралов призвал аграриев СКО принять активное участие в референдуме

ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Сегодня исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Северо-Казахстанской области провел ряд встреч с местными аграриями, представителями интеллигенции, председателями ППО и активом партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Асхат Оралов встретился с сельхозтоваропроизводителями области на площадке молочно-товарной фермы в селе Полудино района имени Магжана Жумабаева, обсудив значимость предстоящей конституционной реформы.

Среди других поправок в Конституцию на референдум также выносится принципиальный вопрос о собственности на землю. Так, предлагается окончательно закрепить норму о том, что земля и природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. Эта важная поправка исключит любые разночтения в будущем. И мы надеемся, что 5 июня все североказахстанцы примут в референдуме активное участие", - сказал исполнительный секретарь AMANAT.

В свою очередь руководитель одного из местных крестьянских хозяйств Алтынбек Сапаров отметил, что люди полны ожиданий и связывают новую веху в развитии страны с референдумом.

Народ видит происходящие изменения и готов поддержать внесение в Конституцию столь необходимых изменений для дальнейшего укрепления нашей независимости и развития страны", - сказал Алтынбек Сапаров.

Далее исполнительный секретарь партии встретился с представителями интеллигенции региона и ветеранами партии. Участники встречи подчеркнули, что всенародное голосование по поправкам в Основной закон будет играть ключевую роль в построении "Жана Казакстан".

Также Асхат Оралов встретился с председателями первичных партийных организаций. Он отметил, что первички являются движущей силой партии и именно на их базе должна вестись активная разъяснительная работа о сути общенационального референдума.

В этот же день состоялась встреча с партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается более 28 тысяч партийцев, объединенных 246 ППО.