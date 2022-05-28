Акчулаков покинул совет директоров "Казатомпрома"

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НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 24 мая утверждены правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его официального опубликования.
Деятельность, предусматривающая использование животных в культурно-зрелищных целях, осуществляется в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях и на обособленных территориях, говорится в документе.
Места содержания сооружаются с учетом непроницаемости воды путем покрытия безвредным материалом полов, стен, фундамента за исключением гидробионтов, позволяющего проводить эффективную уборку и дезинфекцию.
Владельцем мест содержания обеспечивается регулярная уборка, включающая их очистку от отходов, продуктов жизнедеятельности животных, с учетом соблюдения мер безопасности сотрудниками, осуществляющими такую уборку. Владельцем мест содержания утверждается план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции.
Владельцем мест содержания ежемесячно устанавливается один санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений, в который посещение зоопарка, цирка, дельфинария, океанариума исключается.
Места содержания животных (стойла, клетки, домики, убежища) вычищаются и дезинфицируются, обновляются по мере изнашивания и неустранимого загрязнения.
Поверхности мест содержания, с которыми контактируют животные (полы, лежбища, насесты и другие), должны ежедневно очищаться от отходов и продуктов жизнедеятельности животных.
Кормушки и поилки должны поддерживаться в чистоте и дезинфицироваться не реже одного раза в неделю. Помещения, вольеры, кормушки и поилки дезинфицируются перед их использованием. Контейнеры для отходов закрываются крышками герметично.
Кроме того, владельцем мест содержания утверждается план мероприятий по дератизации и дезинсекции.
Водоснабжение осуществляется из централизованной сети хозяйственно-питьевого водопользования, а при ее отсутствии - из внутреннего водопровода. Все канализационные устройства располагаются вне доступа животных.
Дренажные системы любых вольеров должны обеспечиваться автоматическим удалением избыточной воды.
Также помещения для содержания животных оборудуются вентиляцией, естественным и искусственным освещением.
В правилах также прописаны требования для дельфинариев. Сооружения в зависимости от локальных природных условий и месторасположения дельфинария делятся на:
1) бетонные, металлические и пластиковые бассейны;
2) в естественной водной акватории, огороженные сетевыми ограждениями;
3) в виде плавучих садков;
4) как комплекс, сочетающий сооружения различных типов.
Комплекс дельфинария сочетает как размещенные вместе сооружения, так и раздельно функционирующие.
Бассейны (вольеры) в дельфинарии состоят из следующих видов:
1) бассейны для совместного и раздельного содержания животных;
2) бассейн для представлений;
3) бассейн-изолятор.
При необходимости осуществляется объединение систем водообмена и водоочистки бассейна по содержанию животного и бассейна для выступлений.
Материалы облицовки поверхностей бассейнов соответствуют следующим требованиям: гладкость, негигроскопичность; полная нетоксичность; малая обрастаемость водорослями и грибковыми организмами; стойкость к химической и механической обработке; отсутствие раздражающего воздействия на кожные покровы дельфинов.
Все металлические конструкции бассейна изготавливаются из некорродирующих материалов либо покрываются пластиком. Стоки бассейнов-изоляторов подвергаются обеззараживающей обработке в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы.
Использование жилых бассейнов дельфинариев для совместного содержания с животными других классификаций исключается.
Осуществляется кратковременное совместное нахождение китообразных и ластоногих в воде демонстрационного бассейна, вольера во время зрелищных представлений.
Бассейны, находящиеся на открытом воздухе, оборудуются постоянными навесами либо съемными тентами для защиты от осадков и солнечной радиации.
Помимо этого в правилах прописан порядок кормления в местах содержания по использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержания.
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