В системе МВД прошли очередные назначения на руководящие посты

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Пользователи мобильного приложения eGov mobile смогут отозвать доступ к цифровым документам на внешних платформах, т.е. в приложениях банков, сообщили в АО "НИТ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В новых обновлениях приложения eGov mobile появилась функция - отключение доступа к цифровым документам с помощью одного клика. Новые настройки позволяют гражданам отозвать доступ к цифровым документам и не использовать их в других приложениях, например в приложениях банков (в которых ранее он давал согласие), и использовать их только в приложении eGov mobile.

После вывода сервиса "Цифровые документы" на популярные среди казахстанцев приложения банков нам начали поступать запросы об отзыве и отказе использования документов в других приложениях, кроме eGov mobile. Если пользователь ранее предоставлял доступ к своим цифровым документам в других приложениях и после передумал, теперь он может отозвать доступ посредством раздела "Настройки" в сервисе "Цифровые документы" в eGov mobile. Мы всегда стараемся учитывать запросы и мнения наших пользователей, чтобы получение госуслуг и сервисов было удобнее и комфортнее", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для использования новых настроек необходимо открыть приложение eGov mobile. Далее:

открыть "Цифровые документы";

выбрать "Настройки цифровых документов";

в разделе "Доступ к цифровым документам" нажать на "отозвать доступ" из предоставленного списка;

подтвердить действие;

при успешном отзыве статус обновится на "доступ отозван".

Стоит отметить, что список выйдет в том случае, если пользователь ранее давал согласие на использование своих данных в приложениях банков (Halyk Homebank и Kaspi.kz).

Помимо этого, чтобы заново возобновить использование, необходимо зайти в мобильные приложения банков, где есть доступ к цифровым документам, и подтвердить согласие.

На сегодняшний день сервис "Цифровые документы" пользуется большим спросом у граждан, и нет необходимости иметь с собой оригинал документов - все есть в смартфоне. Уже порядка 10 млн человек используют цифровые документы на постоянной основе. В мобильном приложении eGov mobile сервис содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест, свидетельство о рождении и др.).

Напомним, что сегодня цифровыми документами можно воспользоваться во всех аэропортах страны при внутренних перелетах, при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО "КТЖ", в отделениях АО "Отбасы Банк" и ЦОН, у оператора сотовой связи Beeline, а также при получении услуг в банках второго уровня и у нотариусов.

Цифровой документ - электронный документ, формируемый сервисом цифровых документов, необходимый для получения государственных услуг и иных услуг в электронной форме, а также при взаимодействии с физическими и юридическими лицами. Сервисом "Цифровые документы" предусматривается непосредственно использование электронной версии оригинала документа, удостоверяющего личность, что дает гражданам возможность предоставления электронного документа другим госорганам и организациям для оказания каких-либо услуг (к примеру, при покупке авиа- и ж/д билетов и т.д.).