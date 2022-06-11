Люди ждут от нас реальных результатов - Токаев о возврате в страну незаконно выведенных финансов

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент заявил, что считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан, сообщает Telegram-канал президента Борт№1.
Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Ее деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", - заявил президент.
Он призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность, отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики, и поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.
Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное - правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", - заключил глава государства.
В апреле сообщалось, что Генпрокуратура РК расследует более 20 уголовных дел по незаконному выводу капитала.