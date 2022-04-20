Более 20 уголовных дел расследуется Генпрокуратурой по незаконному выводу капитала

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан расследует более 20 уголовных дел по фактам незаконного вывода средств из страны. Об этом после заседания правительства рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Минфина рассказал, что ущерб по делам о незаконном выводе средств из страны оценивается примерно в 1 миллиард долларов США.

Он также рассказал, что Министерство финансов совместно с Национальным банком провело анализ всей статистики и информации по данным фактам. Материалы по восьми делам переданы в Агентство по финансовому мониторингу.

Должны были провести досудебное расследование, а после, если необходимо, будут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма в пределах 1 млрд долларов США", - добавил Жамаубаев.