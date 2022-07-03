Досаев представил президенту план развития Алматы до 2025 года

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономической ситуации в городе за январь-май текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким города доложил об исполнении поручений президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор вырос до 107,6 %, объем инвестиций в основной капитал стал выше на 20,9 %, восстановилась торговля, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилась на 19,5 %.

Токаеву были представлены "Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года".

Глава государства был проинформирован о принятии новых правил застройки, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.

Ерболат Досаев сообщил, что выделены средства на решение острых социально значимых проблем, в том числе на приобретение жилья для работающей молодежи в рамках программы "Алматы жастары", повышение качества питания в медико-социальных учреждениях, обеспечение бесплатными лекарственными средствами по редким заболеваниям, финансирование спортивных секций и творческих кружков для детей, информирует Акорда

По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию города Алматы и повышению уровня жизни его жителей.



