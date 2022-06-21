В каких районах Алматы запретили высотную застройку и строительство на склонах, рассказали в акимате

АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города, сообщил на XХII сессии маслихата аким Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, проект обсужден с экспертным сообществом и сегодня внесен на рассмотрение депутатов маслихата.
В новых правилах застройки предлагается:
- Ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
- Запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, т.к. строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
- Возобновить с 1 августа 2022 года в новом формате деятельность градостроительного совета, которая была прекращена в 2017 году. В совет планируется привлечь независимых экспертов и повысить их роль в принятии градостроительных решений.
- Закрепить обязательное требования к застройщикам и условия прохождения общественных обсуждений проектов, а также получение положительного заключения градостроительного совета для всех зданий и сооружений, чья этажность будет превышать более 5 этажей вне зависимости от ее места расположения.
- Ввести запрет на деление земельных участков сельскохозяйственного назначения во избежание хаотичной застройки.
Напомним, на минувшей неделе в ходе встречи с жителями Медеуского района Ерболат Досаев пообещал принять новый генеральный план, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал.
Напомним, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.