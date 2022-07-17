В РК планируют начать производство бронированных колесных машин 4х4

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - О планах производить бронированные колесные машины 4х4 планируют в Казахстане, сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ответе на депутатский запрос глава Минобороны сообщил, что в настоящее время совместно с ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" прорабатываются перспективные специальные машины на базе БКМ 4х4.
Подготовлено и планируется рассмотреть на заседании внутриведомственного совещательного органа (координационный совет) техническое задание на производство машины управления огнем артиллерии. В случае определения БКМ 4х4 производства ТОО "КПИ" в качестве базовой машины будет рассмотрен вопрос приобретения 18 единиц такой боевой техники.
Глава МО также сообщил, что с 2016 года для укомплектования подразделений у ТОО "Казахстан Парамаунт инжиниринг" приобретено 138 единиц БКМ "Арлан" 6х6, в 2022 году будет поставлено 10 единиц БКМ "Арлан", а в 2023 году планируется поставить еще 20 единиц БКМ "Арлан" с боевыми модулями.
Общее количество приобретенных БКМ "Арлан" 6х6 в интересах Вооруженных сил достигнет 168 единиц, что в денежном выражении составляет более 82 млрд тенге.
Министр подчеркнул, что взаимодействие с отечественным ОПК, в частности с ТОО "КПИ", по оснащению Вооруженных сил БКМ различного предназначения осуществляется весьма результативно.