Система Orphus

Узбекистан и Казахстан согласовали проект договора о демаркации госграницы

07.08.2022, 10:07 11891
Узбекистан и Казахстан согласовали проект договора о демаркации госграницы
АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - В Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы", - проинформировали в МИД РК. 

 
Сообщается, что следующая встреча состоится в Республике Узбекистан в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.
 

новости по теме

МВД подозревает полицейских Шымкента в незаконной регистрации автомобилей

08.08.2022, 14:48 1186
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел расследует уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, в 7 регионах страны, сообщила сегодня на брифинге представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отмечают в ведомстве, за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тысяч транспортных средств, нанесенный государству ущерб составил свыше 10 млрд тенге.
 
Так, в Шымкенте в результате проведения спецоперации сотрудниками центрального аппарата МВД пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины, рассказала Турлыбек. 
 
Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.
 

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге", - рассказала представитель МВД.

 
По ее информации, в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.
 

Роль всех участников преступной схемы будет определена в ходе проводимых оперативно-следственных мероприятий", - сообщила Турлыбек.

 

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, планируют установить в РК

08.08.2022, 11:26 3336
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, планируют установить в РК
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан разработали проект концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно тексту документа, в Республике Казахстан такой перечень был утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года, однако ввиду отсутствия прямой компетенции в законах в последующем был отменен. 
 

Многие позиции остаются неурегулированными в связи с отсутствием национальных технических регламентов", - отметили разработчики. 

 
Кроме того, в технические регламенты ЕАЭС включены изъятия в части нераспространения их на отдельные категории товаров, регулирование которых государства - члены ЕАЭС вправе осуществлять самостоятельно. 
 

В этой связи предлагается установить единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Республике Казахстан с наделением уполномоченного органа в области технического регулирования компетенцией по его утверждению", - сообщается в документе. 

 
Также наделения компетенцией уполномоченного органа на право утверждения подобного перечня будут определены критерии к продукции, подлежащие обязательной национальной сертификации с учетом решения ТС № 620 и аналитических данных об особо значимых видах продукции, риск безопасности которых является высоким. 
 
Внедрение единого перечня будет способствовать: 
 
 1)   обеспечению безопасности населения; 
 
 2)   усилению добросовестной конкуренции. Кроме того, создание подобного перечня позволит определять формы подтверждения соответствия (к примеру, декларирование по форме 3д, 4д) и документы по стандартизации, которым товары должны соответствовать (в настоящее время отсутствуют в национальных стандартах). 
 
Таким образом, наделение уполномоченного органа соответствующей компетенцией позволит защитить рынок от опасной продукции, в отношении которой не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС, и на национальном уровне принимать решения по защите граждан от опасной продукции. 
 
 Отмечается, что не менее важным вопросом является качественная всесторонняя подготовка аналитических материалов для формирования позиции казахстанской стороны по проектам технических регламентов ЕАЭС и связанных с ними документов (актов о переходных положениях по их введению, перечней стандартов, программ по разработке стандартов, перечней продукции для целей таможенного оформления и др.). 
 

Разработка технических регламентов - это серьезная ответственность целого коллектива специалистов на основе научных исследований и данных об оценке рисков. Крайне важно, чтобы общественность и бизнес широко привлекались к обсуждению технических требований и норм проектов технических регламентов, чтобы все участники рынка обозначали свои позиции, принимали активное участие на дискуссионных площадках", - подчеркнули разработчики. 

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Президент Казахстана поздравил Бибисару Асаубаеву

06.08.2022, 18:26 16096
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Бибисара Асаубаева добилась выдающегося успеха. ФИДЕ признала молодую талантливую казахстанку лучшей шахматисткой Азии. На это событие отреагировал и президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживающий шахматистов Казахстана. Он поздравил Бибисару и пожелал ей новых спортивных свершений", - сообщила пресс-служба главы государства.

 

В Жаркенте проходит совместное тактико-специальное учение вооруженных сил Казахстана и Беларуси

05.08.2022, 16:32 25546
ЖАРКЕНТ. 5 АВГУСТА - Белорусский воинский контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь, сообщает Минобороны Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учение пройдет на полигоне Коктал (город Жаркент), а также на территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау с 5 по 21 августа", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что в ходе совместного учения планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести боевые стрельбы, осуществить поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

 

Аким Тараза покинул свой пост

05.08.2022, 16:14 25971
Аким Тараза покинул свой пост
Фото: instagram/акимат Тараза
ТАРАЗ. 5 АВГУСТА - Аким Тараза Ержан Жылкибаев сегодня заявил об уходе с должности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пост Жылкибаева был размещен в Instagram-паблике горакимата. 
 
На должность руководителя областного центра с населением более 400 тысяч человек Жылкыбаев был назначен в марте прошлого года. 
 
До этого, с февраля 2020 года по март 2021 года, занимал должность замакима Жамбылской области.
 
Ержан Жилкибаев родился в 1982 году, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности "экономист-менеджер", Академию государственного управления при президенте РК по специальности "магистр государственного и местного управления", Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "юрист".
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области).
 
В 2006-2009 годах работал главным экспертом представительства правительства в парламенте РК, начальником отдела МЭБП РК, помощником министра труда и социальной защиты населения РК.
 
В 2009-2014 годы - заместитель руководителя аппарата акима ВКО, заместитель акима Семея, руководитель аппарата акима ВКО.
 
Также занимал должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
 

Назначен аким Петропавловска

05.08.2022, 11:33 29371
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - Руслан Анбаев назначен акимом Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руслан Акимжанович Анбаев назначен акимом города Петропавловска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата СКО.

 
Руслан Анбаев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.
 
Окончил СКГУ имени М. Козыбаева по специальности "экономист-менеджер", также имеет специальности агронома и юриста.
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.
 
С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в органах налоговой службы Есильского, Тайыншинского и Тимирязевского районов.
 
С 2015 года по январь 2019 года трудился в должности заместителя руководителя аппарата акима СКО.
 
С 2019 по 2020 год - глава Мамлютского района.
 
С октября 2020 года по настоящее время занимал должность акима Тайыншинского района.

Ранее занимавший пост акима Петропавловска Булат Жумабеков заявил о своем уходе 22 июня.
 

В Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера

05.08.2022, 09:33 30661
В Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на совместном с министром внутренних дел РК Маратом Ахметжановым совещании обсудили вопросы противодействия интернет-мошенничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году - уже 21 тысяча. Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых, как правило, звонят мошенники, будут заблокированы", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

 
Кроме того, по его словам, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров. 
 

Таким образом мы хотим избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на других лиц", - уточнил министр.


 

Также мы предлагаем наладить тесную работу с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями. Как вариант, можно ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством, например, SMS-сообщений", - пояснил глава МЦРИАП. 

 
Отмечается, что во время встречи члены общественного совета внесли свои варианты решения этого вопроса. Например, предлагается создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками и прочее.
 

Хочу отметить, что предлагаемые нами инициативы не искоренят проблему, это лишь небольшая часть решения ситуации. Поэтому, помимо технологической, нужно решать вопросы повышения финансовой и юридической грамотности населения через специальные совместные с рынком проекты. Так или иначе эти вопросы будут дорабатываться, есть много идей и предложений, которые нужно будет реализовать", - заключил министр.


Ранее в Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках.
 

Минобороны утвердило порядок выплат в случае гибели или ранений гражданских и военнослужащих лиц во время миротворческой операции

04.08.2022, 16:37 35676
Минобороны утвердило порядок выплат в случае гибели или ранений гражданских и военнослужащих лиц во время миротворческой операции
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Министерство обороны утвердило правила выплаты единовременной компенсации в случаях гибели, смерти или ранений гражданских либо военных лиц в результате участия в миротворческой операции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Компенсация выплачивается в случае гибели (смерти) лиц из числа гражданского персонала в период миротворческой операции, а также в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате участия в миротворческой операции, установления инвалидности или получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период миротворческой операции, утвержденных указанным постановлением", - говорится в документе. 

 
В новой редакции из списка документов, необходимых для назначения единовременной выплаты, исключили необходимое ранее нотариальное заверение свидетельства о смерти.
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 18 августа текущего года.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов