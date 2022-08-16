Спецкомиссия поручила руководству Экибастузской ТЭЦ ускорить ремонтные работы

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Министерство энергетики РК отреагировало на обращения в социальных сетях жителей Экибастуза о ходе готовности электростанции и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство энергетики РК создало специальную комиссию в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 9 по 10 августа комиссия во главе с заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля посетила Экибастузскую ТЭЦ для мониторинга хода подготовки к предстоящему отопительному сезону. В ходе посещения были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур.

В ходе посещения станции руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы. По информации руководства ТЭЦ, на начало предстоящего отопительного сезона на ТЭЦ будут готовы к несению нагрузки 8 котлов, для соблюдения необходимого температурного графика на начало отопительного сезона указанного количества достаточно", - сообщили в Минэнерго.

На сегодня по ремонтам отставание от плановых сроков составляет около 10%.

Комиссия особо отмечает высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов.

В Минэнерго подчеркнули, что одной из основных системных проблем является существующий низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб 342 км ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей.

Акимат Павлодарской области переговоров по передаче экибастузской ТЭЦ в коммунальную собственность не ведет", - добавили в ведомстве.