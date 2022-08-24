Вопросы безопасности детей в школах обсудили главы МВД и Минпросвещения

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Какая работа проводится в преддверии школьной поры и как защищаются права детей, рассмотрели на совместном совещании главы МВД и Минпросвещения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая совещание, министр внутренних дел Марат Ахметжанов особо отметил принимаемые на законодательном уровне меры по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД РК.

В частности, за преступления сексуального характера в отношении детей теперь ужесточена ответственность. По данным МВД, с 2019 года срок наказания за изнасилование несовершеннолетних увеличен до 20 лет лишения свободы, а в отношении малолетних - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Педофилы же теперь могут не рассчитывать на помилование и досрочное освобождение.

Также законодательно утверждены понятия "травля" (буллинг) и "кибербуллинг".

Кроме того, насильственные преступления в отношении женщин и несовершеннолетних теперь расследуют 280 следователей-женщин.

Как отметил Марат Ахметжанов, в целях предупреждения трагических происшествий в школах по поручению правительства местные исполнительные органы установили в них системы видеонаблюдения и "тревожные кнопки". Количество "подключенных к полиции" школ будет постепенно увеличиваться. Записи ключевых камер в столице, городах республиканского значения и областных центрах напрямую выведены в центры оперативного управления в отделениях полиции.

Специалисты по записям смогут определить, что это: общение, буллинг, "разборки". Если у правоохранителей возникнут сомнения, они сразу направят в школу наряд полиции.

На данный момент видеонаблюдение ведется в 7386 школах Казахстана. Стационарные "тревожные кнопки" установлены в 3514 школах страны, мобильные - 1212 школах. Работа продолжается.

В МВД подчеркнули, что полицейские не вмешиваются в учебный и воспитательный процесс. Задача полицейских - обеспечение безопасности в учебном заведении.

По итогам совещания даны поручения акиматам совместно с полицейскими в регионах вести разъяснительную и обучающую деятельность с участием детей и педагогов.