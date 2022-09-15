Коорсовет по сотрудничеству кабмина с международными финорганизациями создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова создан координационный совет по сотрудничеству правительства с международными финансовыми организациями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Создать координационный совет по сотрудничеству правительства Республики Казахстан с международными финансовыми организациями. Утвердить прилагаемое положение о Координационном совете", - говорится в распоряжении премьер-министра Алихана Смаилова.
Целью деятельности совета станет выработка рекомендаций и предложений по вопросам предоставления и эффективного распределения средств займов (правительственные и под государственную гарантию) международных финансовых организаций Республике Казахстан.
Совет будет выполнять следующие задачи:
- Рассмотрение вопросов по реализации проектов, финансируемых за счет правительственных внешних займов и под государственную гарантию, перераспределению средств по категориям займа, продлению даты закрытия займа, аннулированию средств займа, досрочному закрытию проекта, реструктуризации проектов и иных вопросов, возникающих в ходе реализации проектов.
- Рассмотрение и выработка предложений по рекомендациям рабочей группы по отбору проектов в рамках сотрудничества правительства Республики Казахстан с международными финансовыми организациями.
- Подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями.
В состав координационного совета с казахстанской стороны вошли:
- премьер-министр, председатель;
- министр национальной экономики, заместитель председателя;
- вице-министр национальной экономики, секретарь;
- первый заместитель премьер-министра;
- первый заместитель руководителя администрации президента или помощник президента, курирующий социально-экономические вопросы (по согласованию);
- заместитель премьер-министра - министр иностранных дел;
- заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции;
- заместитель премьер-министра - министр финансов;
- председатель агентства по финансовому мониторингу (по согласованию);
- министр сельского хозяйства;
- министр юстиции;
- министр науки и высшего образования;
- министр здравоохранения;
- министр труда и социальной защиты населения;
- министр индустрии и инфраструктурного развития;
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
- министр экологии, геологии и природных ресурсов;
- министр энергетики;
- заместитель председателя по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию);
- заместитель председателя национального банка (по согласованию);
- председатель правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию);
- президент автономной организации образования "Назарбаев Университет" (по согласованию).
Со стороны международных финансовых организаций в совет вошли:
- директор представительства Азиатского банка развития в Казахстане (по согласованию);
- генеральный директор департамента инфраструктурных инвестиций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (по согласованию);
- постоянный представитель Всемирного банка в Республике Казахстан (по согласованию);
- директор Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану (по согласованию);
- заместитель председателя правления Евразийского банка развития (по согласованию);
- главный советник Европейского инвестиционного банка по кредитованию восточных соседей и стран Центральной Азии (по согласованию);
- директор регионального представительства Исламского банка развития в Республике Казахстан (по согласованию).