Президент Казахстана подписал указы о награждении госнаградами

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указы "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан президент наградил ряд жителей Павлодарской области.
Орденом "Парасат" награждается Баталов Леонид Иванович - советник директора РГП "Канал имени Каныша Сатпаева";
Орденом "Құрмет" - Макажанов Азамат Шугаевич - тренер - преподаватель КГКП "Школа высшего спортивного мастерства" и Оспанова Айман Каиркеновна - главный врач перинатального центра КГП "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова";
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени - Хусаинов Еркеблан Хаджи-Муратович - начальник участка АО "Алюминий Казахстана";
Медалью "Ерен еңбегі үшін" - Аманбаев Болат Советович - собственный корреспондент АО "РТРК "Казахстан".
Также глава государства наградил деятелей Карагандинской области:
Орденом "Құрмет" - Алиеву Эльмиру Каировну - тренера - преподавателя КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису", город Караганда, и Морозова Евгения Семеновича - заведующего отделением КГП "Областная клиническая больница";
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени - Берга Алексея Александровича - начальника цеха АО "АрселорМиттал Темиртау";
Медалью "Ерен еңбегі үшін" - Касымова Артема Иренгаиповича - начальника участка шахты "Тентекская" АО "АрселлорМиттал Темиртау", Кожахметову Лаззат Таймыровну - руководителя ОО "Союз многодетных матерей "Talbesyk", Комарду Александра Владимировича - машиниста участка "Горный" ТОО "Kazakhmys Coal" ("Казахмыс Коал").
Указы вводятся в действие со дня подписания.