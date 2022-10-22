Законопроект "О развитии агломераций" представило Миннацэкономики

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков представил в мажилисе законопроект "О развитии агломераций".
Законопроектом вводится определение термина "агломерация". Также внедряется новая модель управления агломерациями. На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение совета по агломерациям, который будет являться консультативно-совещательным органом при правительстве", - сообщает пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что на региональном уровне будут созданы местные советы агломераций как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов скоординированного развития территории агломерации.
При этом акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями:
- участие в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации;
- подготовка и подписание соответствующего соглашения;
- участие в создании и деятельности местного совета агломерации;
- разработка комплексного плана развития агломерации.
Данные полномочия позволят преодолеть дисбалансы в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной", - сообщает министерство.
Местные исполнительные органы городов Астаны, Алматы и Шымкента смогут координировать деятельность субъектов по реализации генплана развития и застройки городов-центров и комплексной схемы градостроительного планирования пригородной зоны.
А также организовывать:
- разработку проекта генплана;
- развитие и застройку городов и пригородных зон.
Согласовывать проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, применяемых на этих территориях.
Предлагаемые нормы необходимы для синхронизации планирования, эффективного использования территории населенных пунктов, расположенных в пригородной зоне города-центра, согласованного использования земельных участков.
Предоставление акиматам городов республиканского значения и столицы возможности совместного финансирования социальных проектов на территории всей агломерации позволит решить острую проблему нехватки школ, больниц и т.д. в прилегающей области, а также перезагруженности таких социальных объектов в городе", - заключил вице-министр нацэкономики.
В целом планируется внесение изменений в Бюджетный и Земельный кодексы, а также в 5 действующих законов.