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Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

23.10.2022, 16:05 10316
Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину
Фото: Акорда
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил Си Цзиньпину телеграмму поздравления с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
 

Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене. Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, Центральный комитет Коммунистической партии Китая двадцатого созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок.
 

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Генпрокуратура РК сделала заявление в связи с информацией о митингах

23.10.2022, 13:00 13756
Генпрокуратура РК сделала заявление в связи с информацией о митингах
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев сделал заявление в связи с информацией о митингах, распространяемой в социальных сетях.
 

В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября т.г. участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях. Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования Дня Республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны. К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания, имеют место его нарушения", - обратился к казахстанцам Жандос Умиралиев.

 
В Генпрокуратуре отметили, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года. Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона (пункт 3 статьи 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вплоть до 25 суток ареста.
 

К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября т.г. в городе Алматы в незаконном митинге на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток. За такое же правонарушение 12 октября т.г. привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области", - говорится в заявлении.

 
В Генпрокуратуре призывают неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.
 

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", - заявили в Генпрокуратуре.

 

Президент посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики

22.10.2022, 20:48 29346
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики. Праздничное мероприятие состоялось в театре оперы и балета "Астана Опера", сообщает пресс-служба Акорды.
 
В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.
 

Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора

22.10.2022, 16:43 36601
Президент РК присвоил новые звания министру внутренних дел и главе Антикора
Фото: telegram/БОРТ№1
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
 
Указом главы государства присвоены:
 
  • специальное звание генерал-полковник полиции: Ахметжанову Марату Муратовичу;
 
  • воинское звание генерал-лейтенант: Таласову Мухамеджану Кадиржановичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант антикоррупционной службы: Бектенову Олжасу Абаевичу;
 
  • специальное звание генерал-лейтенант полиции: Сунтаеву Кайрату Имятовичу;
 
  • воинское звание генерал-майор: Базарбаеву Куанару Бекетовичу, Кабакову Нуртасу Даулетовичу;
 
  • специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу, Кунанбаеву Берику Садыковичу;
 
  • специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Омарбекову Айткурману Жоламановичу;
 
  • специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Сулейменову Канату Турсумбаевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Бижанову Кайрату Жакияновичу;
 
  • специальное звание генерал-майор полиции: Скляру Василию Васильевичу;
 
  • специальное звание генерал-майор гражданской защиты: Дербисову Нурболату Бекболатулы;
 
  • классный чин государственный советник юстиции 3-го класса: Майлыбаеву Айдосу Серикхановичу, Нурлыбаю Сабиту.
 

КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок

22.10.2022, 16:18 37581
КазНУ вернут незаконно отчужденный земельный участок
Фото: пресс-служба КазНУ
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета по управлению земельными ресурсами по Алматы провел проверку законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщает пресс-служба ведомства.
 

По результатам проверки выяснилось, что акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета", - сообщает Informburo.kz со ссылкой на департамент.

 
Отмечается, что департамент по управлению земельными ресурсами Алматы подал иск о признании недействительными постановления и договоров купли-продажи к аппарату акима Алматы, управлению земельных отношений города, ТОО "Omirex", ТОО "Atlas Development", университету имени аль-Фараби.
 

Решением специализированного межрайонного экономического суда иск удовлетворен в полном объеме. После вступления вышеуказанного решения суда в законную силу земельный участок должен быть возвращен в собственность университета", - говорится в сообщении.

 
Ранее юрист Бакытжан Базарбек сообщил о проверке законности отчуждения части территории КазНУ имени аль-Фараби на своей странице в Facebook. Он отметил, что после вступления решения суда в законную силу чиновники, подписывавшие незаконные постановления, должны быть привлечены к ответственности.
 

Если решение суда вступит в законную силу, то это означает, что решения, принятые акимами того периода Бауыржаном Байбеком и Бакытжаном Сагинтаевым, в судебном порядке будут признаны незаконными, следовательно, не только постановления акимата и договоры купли-продажи отменятся в судебном порядке. Должностные лица акимата города Алматы, УЗО города Алматы, чьи подписи стояли в постановлениях акима в заключениях земельной комиссии, в договоре купли-продажи земельного участка, должны быть привлечены к соответствующей юридической ответственности", - написал юрист.

 
По его словам, речь идет не только о бывших акимах города, которые своими постановлениями закрепили право землепользования за ТОО "Omirex" и ТОО "Atlas Development". Бакытжан Базарбек считает, что к ответственности должны быть привлечены и бывший заместитель акима города Алмасбек Макежанов, руководители управления земельных отношений города и бывший ректор университета Галимкари Мутанов.
 

Смаилов вручил государственные награды ко Дню Республики

22.10.2022, 16:07 38231
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики премьер-министр РК Алихан Смаилов от имени президента РК вручил государственные награды сотрудникам государственных органов и компаний, сообщила пресс-служба правительства.
 
Орденом "Парасат" награждены первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков и вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев.
 
Ордена "Құрмет" удостоены министр юстиции Канат Мусин, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев, председатель Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК Салтанат Сабырбаева и другие.
 
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены председатели комитетов геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев, среднего образования Минпросвещения РК - Гульмира Каримова, телекоммуникаций МЦРИАП РК - Ержан Мейрамов, заместители председателей комитетов по миграции МТСЗН РК Ерболат Абулхатин, по делам спорта и физической культуры МКС РК - Бекболат Байжанов, рыбного хозяйства МЭГПР РК - Аян Бахиянов, по делам гражданского общества МИОР РК - Гульбара Султанова и другие.
 
Медаль "Шапағат" вручена председателю Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркану Садвакасову.
 
Почетной грамотой Республики Казахстан отмечены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Жаксылык Ибрагимов и сотрудники канцелярии премьер-министра: главный инспектор Бакытжан Куанышбаев, главный консультант Мадина Калымова и главный эксперт Гульден Бейсенбина.
 
Премьер-министр отметил важность каждодневного труда госслужащих, посвящающих себя, свои профессиональные навыки и опыт на благо страны.
 

День Республики является первым шагом на пути к независимости Казахстана. Это праздник нашего суверенитета и стабильности, общественного и межэтнического согласия. В преддверии праздничной даты глава государства наградил ряд граждан, внесших значительный вклад в развитие нашей страны. Эти награды - высокая оценка вашего труда", - сказал Алихан Смаилов.

 

Новым областям Казахстана присвоили коды для формирования кадастровых номеров земельных участков

22.10.2022, 15:25 39406
Новым областям Казахстана присвоили коды для формирования кадастровых номеров земельных участков
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК подписал приказ о внесении изменений в перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного значения для формирования кадастровых номеров земельных участков.
 
Теперь в перечень добавлены коды новых областей.
 
Области Абай присвоен номер 23, области Жетісу - 24 и Ұлытау - 25.
 
Таким образом, теперь в перечне 289 кадастровых кодов.
 
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2022 года.
 

Токаев направил ответное поздравление Путину по случаю 30-летнего юбилея дипотношений

22.10.2022, 14:46 40546
Токаев направил ответное поздравление Путину по случаю 30-летнего юбилея дипотношений
Фото: Акорда
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией направил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
 

За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", - отметил Токаев.

 
Он подчеркнул, что Россия - надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации.
 

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", - говорится в поздравлении.

 

Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений

22.10.2022, 13:37 35606
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.
 

За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в телеграмме.

 
Путин отметил, что Россия и Казахстан эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, вносят важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах, сообщает ТАСС.
 

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших братских народов", - подчеркнул Путин.

 
Российский лидер пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - счастья и процветания.
 

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