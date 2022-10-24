Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

Пекин. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Коммунистической партии Китая двадцатого созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок, говорится в решении Центрального комитета.
Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек. Теперь состав ПК Политбюро, в которых входят наиболее влиятельные политики страны, выглядит следующим образом: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома КПК провинции Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.
Свои места сохранили Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин.
Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян.
Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе него обновили состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.