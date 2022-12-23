22.12.2022, 18:46 12501
Прокуратура отменила решение акима Алматы по Бутаковке
Прокуратура города проводит анализ законности предоставления участков
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга, посвященного итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, представители Генпрокуратуры РК сообщили, как идет расследование дела о незаконной передаче земель в алматинском микрорайоне Бутаковка под жилищную застройку.
По словам заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, по данному факту не заведено уголовное дело. Прокуратура Алматы проводит анализ законности предоставления этих участков.
Если я не ошибаюсь, по Бутаковке прокуратура приняла меры по отмене решения акима города об изменении целевого назначения участка из рекреационной зоны в жилищную. Сейчас по протесту прокурора земельный участок обратно переведен в прежний статус: рекреационный. Комитетом по управлению земельными ресурсами принимаются дальнейшие меры по отмене этих правоустанавливающих документов МИО. Анализ продолжается", - рассказал Жандос Умиралиев.
В свою очередь начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов рассказал об обнаруженных в ходе проверки четырех участках, которые также незаконно передали из рекреационной зоны.
Уполномоченным органам - управлению по земельным отношениям и акимату предъявлено еще 10 исков, они находятся на рассмотрении", - сообщил Сапарбек Нурпеисов.
Ранее общественники выступили с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
В октябре 2022 года юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек заявил, что часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео акимат города Алматы вывел в жилую зону.
новости по теме
22.12.2022, 20:51 9091
Минэнерго: проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря в АО "KEGOC" состоялось выездное совещание Министерства энергетики РК с участием представителей ведущих энергетических организаций. На совещании были подведены итоги работы единой электроэнергетической системы (ЕЭС) за 2022 год, сообщает пресс-служба Минэнерго.
В ходе совещания вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов отметил, что текущие проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно в рамках совместных усилий государственных органов и энергокомпаний. Вице-министр также сообщил, что в настоящее время на рассмотрение в парламент страны вносится большой блок законодательных поправок, предусматривающий изменения в сфере тепловой энергетики, рынка электрической энергии, в том числе запуск модели единого закупщика, а также балансирующего рынка.
Руководитель национального диспетчерского центра АО "KEGOC" в своем выступлении отметил, что в текущем году энергосистема Казахстана работала в условиях дефицита электроэнергии и мощности, одной из причин является высокая аварийность на электростанциях, которая на 16% выше, чем в 2021 году. При этом максимум потребления в 2022 году был зафиксирован в объеме 16 459 МВт, что является самым высоким показателем за всю историю Казахстана. Однако при таких нагрузках национальная электрическая сеть (НЭС) работала надежно, в штатном режиме.
Директор департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов АО "ФНБ "Самрук-Казына" Мухтар Тажигалиев сообщил, что для решения наиболее актуальных проблем фондом планируется реализовать ряд инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики. Это позволит не только решить назревшие вопросы отрасли, но и обеспечить энергонезависимость Республики Казахстан.
На совещании игроки рынка обсудили ряд актуальных вопросов отрасли, пути решения накопленных проблем.
22.12.2022, 20:25 10161
Токаев и Мирзиёев сделали совместное заявление
Глава государства высоко оценил подписание договора о демаркации государственной границы
Фото: Акорда
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент Казахстана высказал признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом. Он подчеркнул, что Узбекистан долгое время является важным стратегическим партнером Казахстана и сегодня страны стали надежными союзниками.
Благодаря активному политическому диалогу и скоординированной работе правительств казахско-узбекские отношения развиваются неизменно по восходящей линии и демонстрируют беспрецедентную динамику по всем направлениям. Только что мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым подписали исторические соглашения, которые, по моему глубокому убеждению, будут записаны золотыми буквами в летопись сотрудничества и братских взаимоотношений между нашими государствами. Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном олицетворяет собой взаимное стремление наших народов к дальнейшему сближению и отвечает их коренным интересам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также высоко оценил подписание договора о демаркации государственной границы, который юридически закрепил общие рубежи двух государств, заложив нерушимый фундамент сотрудничества будущих поколений. По его словам, это шаг является исполнением священного завета предков по сохранению нашей многовековой дружбы и добрососедства.
В ходе переговоров главы государств пришли к единому мнению, что у Казахстана и Узбекистана имеется огромный потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сфере двусторонней торговли.
Президент отметил, что благодаря совместным мерам по итогам прошлого года товарооборот между странами достиг порядка 4 миллиардов долларов, позитивная динамика сохраняется и в текущем году. По результатам текущего года товарооборот достигнет примерно 5 миллиардов долларов.
В целях обеспечения дальнейшего роста торговли мы договорились принять меры для расширения номенклатуры товаров и планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество наших стран", - сказал глава государства.
Как было отмечено далее, приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере промышленной кооперации. Успешно функционируют 10 совместных предприятий в сферах машиностроения, фармацевтики, строительства и легкой промышленности.
Сегодня с президентом Узбекистана мы запустили ряд крупных совместных проектов, которые будут способствовать дальнейшему усилению промышленной кооперации. Кроме того, вчера в рамках межрегионального бизнес-форума подписаны взаимовыгодные коммерческие контракты на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Всего по итогам визита заключены инвестиционные соглашения и двусторонние документы на сумму более 8 миллиардов долларов. Полагаю, это хороший результат данного визита. Серьезный импульс углублению партнерства между нашими государствами должен придать Международный центр промышленной кооперации. Центр станет крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии, а также расширит транспортно-логистические возможности наших стран", - сказал президент Казахстана.
Он также акцентировал внимание на перспективах увеличения объемов взаимной торговли в агропромышленном секторе. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 30%, превысив 1 миллиард долларов.
Мы условились поручить правительствам рассмотреть возможности создания совместных предприятий по производству мясных изделий, переработке, упаковке овощей и фруктов, выращиванию масличных культур, пшеницы, картофеля. Нами обозначена необходимость усиления сотрудничества в сфере подготовки кадров и научного обеспечения АПК. Считаю, что в условиях нестабильности на глобальных рынках принятые сегодня решения внесут большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших стран", - подчеркнул глава государства.
Стороны также обсудили развитие торгово-транспортных коридоров в регионе, в которых Казахстан и Узбекистан играют ключевую роль. Лидеры двух стран договорились приложить усилия для скорейшего завершения строительства железной дороги Дарбаза - Мактаарал с последующим выходом на станцию Сырдарья.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, новая линия позволит расширить транзитные возможности и разгрузит пункт пропуска "Сарыагаш".
Казахстанские компании готовы активно участвовать в строительстве различных транспортных коммуникаций, а также поставлять необходимые материалы. Мы договорились совместно развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут", - заявил президент Казахстана.
В ходе переговоров также были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, в частности по поставкам, транзиту и переработке углеводородов. Правительствам поручено представить конкретные предложения по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия в сфере энергетики.
Лидеры двух стран условились продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования ресурсов трансграничных рек Центральной Азии. Подчеркнута необходимость принятия совместных мер для скорейшего решения имеющихся проблем в этом направлении.
По традиции особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства отметил, что многовековая дружба наших народов служит ярким примером истинного добрососедства и взаимного уважения.
В целях дальнейшего обогащения общего культурно-духовного достояния на прошлой неделе в Астане успешно прошли Дни культуры Узбекистана. А сегодня жителям и гостям Ташкента предоставлена возможность посетить выставку, посвященную великому казахскому поэту и просветителю Абаю. Хочу поблагодарить уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева и весь братский узбекский народ за трепетное отношение к нашей общей истории, популяризацию культурного наследия Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельное внимание в ходе встреч делегаций было уделено поддержке инициатив по развитию контактов между молодежью, в том числе посредством межвузовского сотрудничества. Стороны приветствовали планы по открытию филиалов ведущих вузов Казахстана и Узбекистана на паритетной основе.
Как отметил президент Казахстана, в рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и глобальной повестки дня. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.
22.12.2022, 19:47 11241
Освобожден от должности председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности согласно поданному заявлению
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения Бауыржан Байсеркин освобожден от должности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Бауыржан Байсеркин родился в 1966 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахстанский медицинский университет ВШОЗ.
Трудовую деятельность начал в 1989 году врачом-эпидемиологом Агадырской районной санитарно-эпидемиологической станции Жезказганской области.
В разные годы работал в структуре Министерства здравоохранения.
С 2009 по 2011 годы - директор Казахской республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
С 2014 по 2015 годы - главный врач ГККП "Центр по профилактике и борьбе со СПИД".
С 2019 по 2021 годы - директор РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" МЗ РК.
С апреля 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.
22.12.2022, 09:25 22996
КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании
Ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казақстан темір жолы" совместно с Антикоррупционной службой с августа 2022 года проведена совместная работа по устранению коррупционных рисков в компании.
По результатам Антикоррупционной службой был проведен подробный анализ, который содержит рекомендации для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
КТЖ совместно с правоохранительными органами принимает все необходимые меры для предупреждения и недопущения коррупционных рисков. В настоящий момент ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании", - сообщили в нацкомпании.
Как сообщалось ранее, Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ. Они связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме и др.
Отмечается, что выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой. За последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%).
В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов", - информирует Антикор.
Первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов отметил, что согласно проведенному анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.
21.12.2022, 21:50 37891
В Казахстане одобрен план мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год
Смаилов поручил заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе шестого заседания координационного совета по целям устойчивого развития был одобрен план мер по реализации ЦУР на 2023 год, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
На сегодня уже определены конкретные задачи, которые нам необходимо последовательно выполнить в течение следующего года", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также напомнил, что в июле текущего года на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан успешно презентовал второй добровольный национальный обзор в области устойчивого развития до 2030 года, сформированный при активном участии межведомственных рабочих групп, неправительственного сектора, экспертного сообщества и международных организаций.
По его словам, документ стал комплексной оценкой достигнутого прогресса РК за прошедший трехлетний период.
В ходе своих выступлений иностранные партнеры выразили поддержку проводимым в республике реформам и озвучили рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы.
Алихан Смаилов отметил, что рекомендации, озвученные членами координационного совета, будут учтены в дальнейшей работе правительства, и дал поручение заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год.
Ранее сообщалось, что Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных.
21.12.2022, 17:39 48491
Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Фото: Акорда
Ташкент. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба Акорды.
В Международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
Дополнено 21.12.2022, 18.39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Независимости", расположенному в парке "Янги Узбекистон" в Ташкенте, информирует пресс-служба главы государства.
Памятник был возведен в 2021 году к тридцатилетию Независимости страны. Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.
21.12.2022, 16:48 49606
Токаев подписал закон о геодезии
Текст закона публикуется в печати
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных", сообщила пресс-служба Акорды.
Также президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных".
Напомним, в начале декабря в ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли законы.
В законах прописаны нормы о создании и развитии Национальной инфраструктуры пространственных данных. Эта платформа нацелена на обеспечение доступности и повышение эффективности использования данных в цифровом формате, а также на развитие и поддержку их в актуальном состоянии. Для этого в законе урегулирована периодичность обновления этих данных. Кроме того, закон предусматривает и улучшение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере земельных отношений, архитектуры, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, геологии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Новые нормы вводят усовершенствованные механизмы деятельности в области пространственных данных, геодезии и картографии. Будет сформирована правовая база для создания и использования Национальной инфраструктуры пространственных данных. Эта инфраструктура обеспечивает доступ потребителей к электронным данным и их эффективное использование. Уверены, что в будущем полные, точные пространственные данные, системы геодезии и картографии положительно скажутся на скорости обработки информации и рациональном принятии решений в отраслях экономики и сферах государственного управления", - отметил спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев, комментируя принятие законов.
Текст закона публикуется в печати.
21.12.2022, 16:34 44806
Президент РК подписал закон о введении в действие Налогового кодекса
Фото: Акорда
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, сообщила пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - сообщает Акорда.
Напомним, изменения и дополнения коснулись вопросов налогообложения МСБ, совершенствования налогового администрирования, а также новых видов платежей в бюджет.
24 ноября сенаторы рассмотрели в двух чтениях и приняли законы, направленные на дальнейшее совершенствование налоговой системы страны. В числе предложенных поправок - снижение нагрузки на фонд оплаты труда и введение единого платежа. Это позволяет субъектам микро- и малого бизнеса вместо оплаты нынешних 34,5% от фонда оплаты труда с 2023 года выбрать уплату единого платежа в 20% с постепенным ростом в 2028 году до 26,3%. Кроме того, закон также предусматривает применение в разовом порядке единого сбора за утилизацию и первичную регистрацию автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года, в размере 200 тысяч тенге.
Принятый закон создает дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды. В частности, стимулируется рост производства за счет предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях. Закон позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта мера реализована в рамках исполнения поручения главы государства. Уверены, что в будущем этот закон позволит повысить качество и уровень услуг, предоставляемых гражданами бизнесу", - отметил Маулен Ашимбаев.
Ранее мажилисмен Сергей Симонов, представляя законопроект, сообщил, что с 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.
Данная поправка подготовлена в рамках исполнения поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили. При этом категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора определяются правительством", - сказал депутат.
Текст закона публикуется в печати.
Читаемое
22.12.2022, 09:02Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология" 22.12.2022, 09:4823036Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау 22.12.2022, 09:2522851КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании 22.12.2022, 11:3922821Бесплатные катки открылись в Алматы 22.12.2022, 12:3521071Эксперты указывают на ряд причин для полного запрета фейерверков 17.12.2022, 10:00128556В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах 17.12.2022, 15:52125426Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения 17.12.2022, 10:31ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями121046ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями 16.12.2022, 09:38116391Выдвижение кандидатов в депутаты сената завершилось в Казахстане 18.12.2022, 09:59114731Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством187101В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34186256ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13185591В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33181516Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35178011Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?