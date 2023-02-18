17.02.2023, 15:00 40201
Скляр: Финансирование программы автокредитования продлевать не планируем
Дальше работу по программе будет продолжать холдинг "Байтерек" и его дочерние структуры
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выполнило свою часть работы по автокредитованию и продлевать финансирование программы не планирует, рассказал сегодня в кулуарах сената заместитель премьер-министра Роман Скляр.
Больше вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств мы не будем. Потому что у нас есть другие, более насущные задачи. Программа состоялась. Но, конечно, вопросы вызывает количество кредитов, которые могут получить. На револьверной основе финансирование будет проходить, мы эти деньги не изымаем", - заявил Скляр.
По его словам, на льготное кредитование было выделено 88 миллиардов тенге холдингом "Байтерек" и его структурами, еще 100 миллиардов тенге было передано из средств утильсбора.
Итого 188 миллиардов находится в обороте, револьверно финансирует эту программу", - добавил Скляр.
По его словам, программа популярна и востребована. Дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" и его дочерние структуры.
Напомним, прием заявок по программе льготного автокредитования стартовал в Казахстане 6 февраля 2023 года в 10.00. За первые же 18 секунд все льготные кредиты были разобраны.
761 казахстанец зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10.00. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек", - сообщили в Фонде развития промышленности РК.
В пресс-службе отметили, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной.
В процессе подачи заявки некоторые пользовали не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок", - объяснили в фонде.
Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее - на ежемесячной основе, добавили в пресс-службе.
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17.02.2023, 20:43 27396
Скляр рассказал, планируют ли в Казахстане проверить турецких застройщиков
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - После видео, на которых заснято, как разрушаются в результате подземных толчков здания в Турции, казахстанцы обеспокоились качеством работ турецких застройщиков. В кулуарах сената у вице-премьер-министра Романа Скляра спросили, планируют ли власти проверять турецких застройщиков в Казахстане.
Насколько я знаю, сейчас такой проверки не проводится и пока не планируется", - ответил Роман Скляр.
Напомним, 17 февраля в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега. Жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля, сообщает РИА Новости.
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч, тысячи домов разрушены.
Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.
17.02.2023, 18:54 29921
Говоря о ситуации в Экибастузе, сенатор процитировал Шерхана Муртазу
Жители сидят на сундуке с золотом, но сидят голышом
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе парламентских слушаний в сенате депутат Алтынбек Нухулы обратился к главе Министерства энергетики Болату Акчулакову с вопросом, почему затянулся технический аудит систем теплоснабжения и сколько средств необходимо для полного ремонта оборудования.
Сенатор подчеркнул, что Павлодарская область - основной энергетический центр Казахстана, но жители его вынуждены мерзнуть.
Как сказал Шерхан Муртаза, жители сидят на сундуке с золотом, но сидят голышом. Такая вот сложилась ситуация в Экибастузе", - сказал Алтынбек Нухулы.
Он добавил, что, несмотря на отчеты о стабилизации ситуации, в соцсетях жители Экибастуза продолжают жаловаться на холод в квартирах.
В свою очередь Болат Акчулаков заявил, что аудит в Экибастузе закончат до конца марта.
Ранее в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%. В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. А в отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%.
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в свою очередь напомнил, что по поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
По его словам, она завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий.
Также он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к масштабной модернизации ТЭЦ. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли.
Напомним, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
13 февраля из-за аварийного отключения на линии Экибастузская - Агадырь была ограничена подача электричества потребителям сразу в нескольких областях.
17.02.2023, 17:20 34111
Соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в ЕАЭС ратифицировал Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - членов Евразийского экономического союза", - сообщает пресс-служба.
Напомним, ратификация соглашения послужит совершенствованию порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) как одного из основных регулирующих механизмов деятельности Союза, а также обеспечит контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных средств.
17.02.2023, 14:25 41851
В Казахстане легализовано свыше 32 тысяч автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день легализовано свыше 32 тысяч автомобилей с иностранными номерами.
На сегодняшний день автомобили 73 748 граждан успешно прошли проверку, их заявки одобрены. Легализовано 32 002 автомобиля", - сообщает официальный сайт МВД.
Напомним, легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Подробнее с правилами легализации можно ознакомиться в видео.
Также в регионах Казахстана созданы сall-центры по легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками.
17.02.2023, 13:55 42506
Школы и детсады Мангистау оштрафовали более чем на 22 миллиона тенге
Фото: Depositphotos
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Мангистау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области в минувшем году провели 279 проверок на объектах образования. Недостатки выявлены на 165 объектах, сообщил заместитель руководителя ведомства Асылбек Шаров.
Выявлены недостатки в 165 из 166 объектах образования и воспитания. По результатам проведенных санитарно-эпидемиологических обследований на объектах и по итогам лабораторных исследований ответственные лица оштрафованы на сумму 22 528 365 тенге", - цитирует Шарова inAktau.kz.
По результатам проверок выдано 171 санитарное предписание, 122 из которых исполнены. В результате проведенной внеплановой проверки в суд направлены документы на четыре объекта в Жанаозене. В их числе школа, которая находится в аварийном состоянии. В таком же положении учебное заведение в Бейнеуском районе.
В числе нарушений: незакрытые крышками мусорные контейнеры, нехватка необходимого оборудования на спортплощадках, несвоевременная замена вышедших из строя санитарных приборов в школьных туалетах. В список также попали неорганизованность производственного контроля, неполное оснащение кабинетов химии и недостаточная меблировка раздевалок в спортивных залах.
Напомним, в прошлом году в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов. В их числе: многочисленные факты грубого обращения с детьми и отсутствие должного контроля из-за большого количества детей в группах.
В сентябре 2022 года к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
17.02.2023, 09:32 48866
Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию
Фото: МЧС РК
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в турецкий город Газиантеп, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По поручению главы государства в зону стихийного бедствия направляются палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп", - проинформировали в МЧС.
Ранее по поручению президента Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек.
Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года.
По последним данным, погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
16.02.2023, 17:46 74216
Унифицировать нормы и правила в области сейсмостойкого строительства предложил глава МИИР РК
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Москва. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на встрече с коллегами из России обсудил вопросы унификации норм и правил в области сейсмостойкого строительства.
В рамках этого сотрудничества учеными СНГ проводятся исследования по разработке карты риска для поддержки сейсмостойкости в строительных нормах Центральной Азии. Данные исследования будут использованы в качестве базы для совместного анализа информации об активных разломах, сильных движениях и результатах вероятностного расчета сейсмической опасности территории стран ЦА", - заявил на встрече глава ведомства.
На встрече Карабаев также обсудил сотрудничество в сфере развития архитектурной, градостроительной и строительной отрасли, а также в области цифровизации строительства, ипотечного кредитования и государственной экспертизы.
Кроме того, затронуты темы использования цифровых тахографов, перевозки грузов российскими перевозчиками на территорию РК путем перецепки (перегрузки), синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской границе и развитию транспортных коридоров Север - Юг, Западная Европа - Западный Китай и "Меридиан".
В этот же день глава МИИР РК встретился с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Стороны обсудили вопросы поставки битума и отметили, что сотрудничество в сфере энергетики является одним из основных направлений двусторонних отношений.
В рамках рабочей поездки Карабаев также проведет встречу с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
Напомним, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение унесло жизни более 46 тысяч человек. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет.
В Казахстане в период с 6 по 10 февраля было зафиксировано 6 землетрясений. Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение.
В одном из самых сейсмоопасных городов Казахстана - Алматы во второй половине текущего года проведут новый сейсмоаудит. Также в Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.
Ранее в материале lenta.ru говорилось о том, возможно ли в будущем избежать катастроф, подобных той, что произошла в Турции и Сирии.
16.02.2023, 17:05 58866
"КазАвтоЖол" незаконно заключил договоры более чем на 8 млрд тенге - сенатор
Андрей Лукин предложил главе кабмина Алихану Смаилову усилить контроль над работой Комитета автомобильных дорог и предприятия "КазАвтоЖол"
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "КазАвтоЖол" незаконно заключил договоры на 8,3 млрд тенге, заявил сегодня в своем депзапросе сенатор Андрей Лукин.
Депутат указал на факты неэффективного использования и хищения денег и злоупотребления полномочиями должностными лицами в автодорожной отрасли.
Системные нарушения не искоренены. В отношении определенных подрядных организаций при проведении конкурсных процедур сохраняются отдельные привилегии с признаками коррупционного проявления, о чем было сообщено Генеральной прокуратуре 15 февраля. В нарушение статьи 4 закона "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" "КазАвтоЖол" способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму более 8 миллиардов тенге", - сказал депутат.
В этой связи Лукин предложил главе кабмина Алихану Смаилову усилить контроль над работой Комитета автомобильных дорог и предприятия "КазАвтоЖол".
Также предлагаю принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций, по расторжению договоров с подрядчиками, заключенными с нарушением действующего законодательства и допускающими систематическое нарушение договорных обязательств, а также принять организационно-правовые меры по обеспечению широкого применения эффективных технологий качественного возведения и ремонта автодорог с учетом передового зарубежного опыта", - заявил сенатор.
Напомним, 11 февраля премьер-министр Алихан Смаилов подверг критике качество автодорог в стране. Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.
Ранее в отношении АО "НК "КазАвтоЖол" было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Алматинской области намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на республиканской трассе в результате ДТП погиб человек. Кроме того, в ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию. Выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем вызваны низким содержанием битума в асфальте.
План развития АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" на 2023-2032 годы утвержден правительством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети.
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