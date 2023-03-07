06.03.2023, 19:47 20401
В МЧС наградили участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции спасателей
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 6 марта, глава МЧС Юрий Ильин торжественно вручил награды и объявил благодарность президента спасателям Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам ЦМК, участвовавшим в поисково-спасательных работах в Турции, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Всего были награждены 59 сотрудников, из них 8 сотрудников получили государственные награды, 51 сотрудник был отмечен благодарственным письмом президента РК и ведомственными наградами.
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло почти 46 тысяч человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, на Северном Кипре, греческом Кипре и в Ираке.
Сильно пострадавшие от землетрясения дома в Турции продолжают рушиться, в том числе от повторных толчков. Так, сегодня в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом. Специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.
24 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Глава государства постановил наградить спасателей и медиков, работавших над ликвидацией последствий землетрясений в Турции и Сирии.
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07.03.2023, 10:18 1076
Президент изменил структуру и функции АЗРК
Указ вступил в силу со дня подписания - 1 марта
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пописал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан" от 1 марта 2023 года, передает корреспондент агентства.
Указом президента функции АЗРК дополнены следующим:
- выработка предложений по формированию государственной политики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
- осуществление взаимодействия с антимонопольными органами государств - участников Евразийского экономического союза в соответствии с международными договорами, в том числе путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;
- согласование порядка осуществления закупок Фондом национального благосостояния и организациями фонда, утверждаемого решением совета директоров фонда;
- согласование методики расчета инфраструктурных сборов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации;
- согласование перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждаемого государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;
- предоставление согласия на государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- согласование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, бизнес-плана к республиканскому проекту государственно-частного партнерства, инвестиционного предложения республиканского государственного инвестиционного проекта, конкурсной (аукционной) документации республиканского проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части, относящейся к области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, по проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций;
- анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями.
В структуре Агентства по защите и развитию конкуренции, утвержденной вышеназванным указом: в строке "Департамент финансовых рынков и иных отраслей" слова "и иных отраслей" исключить; дополнить строкой следующего содержания: "Департамент социальной сферы"; строку "Управление экономической интеграции" изложить в следующей редакции: "Управление международного сотрудничества"; в строке "Управление правового регулирования конкуренции" слово "Управление" заменить словом "Департамент"; строку "Департамент индустрии и государственной поддержки" изложить в следующей редакции: "Департамент индустрии, государственной поддержки и закупок", - говорится в указе.
06.03.2023, 21:20 16756
Конституционный суд признал норму закона о госслужбе не соответствующей Конституции
Правительству поручено не позднее шести месяцев внести в мажилис проект закона, направленный на приведение законодательства в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд по итогам рассмотрения обращения гражданина Аргумбаева Б.К. признал подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции, сообщает пресс-служба ведомства.
Из обращения следует, что распоряжением акима Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области от 31 октября 2019 года Аргумбаев Б.К. был уволен с должности заместителя акима Бородулихинского района за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, предусмотренных подпунктами 5) и 11) пункта 1 статьи 50 Закона. По истечении трех лет им были приняты меры по восстановлению на государственной службе. Однако отмеченный запрет не позволяет ему вновь занять должности на государственной службе", - сообщили в Конституционном суде.
Аргумбаев полагает, что эта норма пожизненно лишает его права работать на государственной службе и является несправедливой, ущемляет право быть избранным в государственные органы и нарушает принцип равного права граждан на доступ к государственной службе (статья 33 Конституции).
По итогам рассмотрения обращения Конституционный суд признал данную норму закона "О государственной службе" не соответствующей Конституции.
Правительству поручено не позднее шести месяцев внести в мажилис проект закона, направленный на приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Республики Казахстан, изложенными в данном нормативном постановлении.
Напомним, Конституционный суд начал свою работу в Казахстане с этого года. В нем рассматривают обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. По мнению президента, Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана.
06.03.2023, 20:23 18726
В Казахстане построят 12 перинатальных центров и модернизируют 32 многопрофильные больницы
До 2025 года будут построены 6 университетских клиник в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Семее, а также завершены начатые по инициативе инвесторов проекты в Петропавловске, Туркестане и Кокшетау
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С учетом роста населения в крупных городах и регионах страны наблюдается дефицит мест в перинатальных центрах и больницах. Вопрос восполнения недостатка медицинских учреждений обсудили в правительстве.
В рамках реализации поручений главы государства строительство 12 перинатальных центров запланировано на 2024-2026 годы. Новые медучреждения будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Костанае, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Уральске, Каскелене и в селе Темирлановка Туркестанской области.
Для их планирования и проектирования применяется международная технология Health planning. На данном этапе проведена оценка земельных участков, завершены медико-технологическое задание и обоснование проекта. Возведение современных перинатальных центров в регионах выведет на качественно новый уровень медицинские услуги, связанные с планированием, беременностью и родами, а также с оказанием послеродовой помощи.
Помимо этого, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годы планируется модернизация 32 действующих многопрофильных районных больниц. Они будут оснащены высокоспециализированным оборудованием (КТ, МРТ, ангиографами, аппаратами УЗИ, лабораторным, реанимационным, рентген-диагностическим, физиотерапевтическим, хирургическим, эндоскопическим видеоинформационным оборудованием и др.). В общей сложности планируется приобрести 965 единиц медицинской техники.
Кроме того, до 2025 года будут построены 6 университетских клиник в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Семее, а также завершены начатые по инициативе инвесторов проекты в Петропавловске, Туркестане и Кокшетау.
Здоровье граждан всегда остается одним из главных приоритетов, а повышение качества медицинских услуг находится на особом контроле главы государства. Пристальное внимание приковано к здоровью матери и ребенка. Открытие в республике новых современных объектов здравоохранения поможет получать квалифицированный медицинский сервис миллионам граждан", - подчеркнул заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов.
Напомним, в Жамбылской области в 2023-2024 гг. планируют построить 30 медицинских объектов.
Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний.
06.03.2023, 20:03 19326
Глава государства принял директора Института современных исследований
Сыдыкназар представил книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков"
Фото: Акорда
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров рассказал президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о результатах своих научных исследований и представил книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков", сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил ученый, с момента создания Казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах, созданных ведущими западными картографическими издательствами, в том числе в США, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии. Труд охватывает период с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности. Всего работа включает 130 карт. По словам автора, его книга была издана в Бельгии как дань тому, что бельгийские и голландские картографы одними из первых отметили на своих атласах Казахское государство.
Глава государства высоко оценил проведенную работу и отметил необходимость организации в регионах страны и за рубежом специальных выставок, на которых общественность могла бы ознакомиться с итогами научных изысканий.
06.03.2023, 15:32 27971
Обновленный сенат принял 21 закон
В их числе - законы по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о законотворческой деятельности верхней палаты, сообщает Акорда.
С момента начала исполнения сенатом функций парламента был одобрен и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс", - сообщил Ашимбаев.
По его словам, в настоящее время сенат рассматривает важные законопроекты, подготовленные по поручению главы государства.
В частности, в предстоящий период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и предупреждения пыток, а также государственной службы.
Палата также проводит работу по реформированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. С этой целью создана рабочая группа, которая провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений. Результатом работы стала разработка двух законопроектов.
Президент также был ознакомлен с деятельностью, направленной на усиление региональной повестки в работе сената и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Глава государства отметил необходимость продолжения законодательной деятельности, направленной на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-экономическому развитию страны.
Напомним, в результате прошедших 14 января выборов и назначений президента состав депутатов сената обновился на 80 процентов.
06.03.2023, 13:11 31081
Госаудит проведут на предприятиях теплоэнергокомплекса
За 2022 год проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом порядка 5 трлн тенге бюджетных средств
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о работе палаты за 2022 год, сообщает Акорда.
Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом порядка 5 трлн тенге бюджетных средств.
Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году.
В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.
Президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.
Напомним, в декабре в Минэнерго предложили проводить до четырех проверок ТЭЦ в год. По словам главы ведомства Болата Акчулакова, в настоящее время проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.
Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относится к НПА. Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей", - пояснил он.
Ранее глава Минэнерго сообщил, что для проведения капитальных ремонтных работ на ТЭЦ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге. Средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год.
06.03.2023, 12:35 32096
Дауылбаев покинул пост вице-министра индустрии
На посту вице-министра МИИР Дауылбаев находился с февраля 2022 года
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Дауылбаев Еркебулан освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба правительства.
Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора департамента таможенного контроля по ЮКО Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
С 2010 по 2011 годы - и.о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО.
С 2011 по 2012 годы - замначальника управления строительства ЮКО.
С 2012 по 2014 годы - руководитель управления по борьбе с контрабандой департамента таможенного контроля по ЮКО. С 2013 по 2014 годы - руководитель управления строительства ЮКО.
В разные годы трудился в частных компаниях.
С 2016 по 2017 годы - заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии "Нур Отан".
С 2017 по 2018 годы - заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области.
С 2018 по 2020 годы - заместитель акима Жамбылской области.
С 2020 по 2021 годы - заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.
С августа 2021 года по февраль 2022 года - государственный инспектор администрации президента РК.
С февраля 2022 года занимал пост вице-министра МИИР.
06.03.2023, 10:14 34206
В Казахстане приняты правила обязательного видеонаблюдения в колониях и полиции
Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 27 февраля 2023 года по инициативе Генеральной прокуратуры органами уголовного преследования утверждены правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
По информации ведомства, системы видеонаблюдения будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены.
Также сформирован перечень лиц имеющих право, в том числе удаленно, просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений.
Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия. Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами", - пояснили в Генпрокуратуре.
Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.
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