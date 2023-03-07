06.03.2023, 08:05 16511
В Турции обрушился пострадавший при землетрясении семиэтажный дом
В настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами
Фото: twitter/@dw_turkce
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Анкара. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом, ранее сильно пострадавший при землетрясении.
Уточняется, что до этого здание было значительно повреждено, информирует iz.ru со ссылкой на телеканал TRT.
В настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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07.03.2023, 09:27 1426
Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч
Фото: twitter/@SooyasSystem
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Анкара. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы - правительство, все ведомства - срочно мобилизовались", - цитирует президента ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ТRТ.
Он отметил, что 230 тысяч зданий в регионах бедствия больше нельзя использовать.
Разрушения были настолько большими, что нам в первые часы не удалось добиться той интенсивности работы [по разбору завалов и помощи населению], на какую мы рассчитывали. Но мы не сдались перед лицом этих трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям", - заявил Тайип Эрдоган.
По его словам, более 3 млн человек вывезены из зоны бедствия в другие регионы. Часть населения расселилась по деревням и селам. Он сообщил, что в планах властей расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся и в течение двух месяцев построить городки еще на 100 тысяч контейнеров в качестве временного пристанища для лишившихся крова. В течение года же он обещал отстроить заново жилые дома для населения пострадавших регионов.
По данным Центра новостей ООН, через месяц после двух катастрофических землетрясений, обрушившихся на юг Турции и Сирию, более 850 тысяч детей остаются перемещенными лицами. Все они нуждаются в помощи, в том числе психологической.
Точное число детей, погибших и раненых во время землетрясений и в связи с их последствиями, пока не установлено. Но речь идет о многих тысячах. Общее число погибших превышает 50 тысяч человек, тысячи других получили ранения. В двух странах стихийное бедствие привело к масштабным разрушения жилых зданий и других объектов гражданской инфраструктуры.
Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются", - сказала региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан.
По ее словам, сегодня крайне важно помочь людям восстановить жизнь, предоставить детям психосоциальную поддержку, помочь им как можно скорее вернуться к учебе и обеспечить им ощущение некоторой стабильности в условиях хаоса.
По предварительным данным, в результате землетрясений свои дома в Сирии были вынуждены покинуть более 500 тысяч человек. Многие дома были разрушены.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
06.03.2023, 19:37 9391
Си Цзиньпин назвал высококачественное развитие первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства
Фото: Синьхуа
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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, сообщает "Синьхуа".
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал это заявление во время участия в дискуссии с делегацией провинции Цзянсу в рамках 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, проходящей в настоящий момент в Пекине.
Си Цзиньпин отметил, что необходимо прилагать усилия для полного, четкого и всестороннего претворения в жизнь новой концепции развития и лучшей координации эффективного повышения качества экономики и рационального роста ее объема.
Си Цзиньпин заявил, что необходимо непоколебимо углублять реформы и открытость, углубленно трансформировать модель развития, а также ускорять формирование устойчивых институтов и механизмов высококачественного развития.
Си Цзиньпин отметил, что развитие Китая должно способствовать укреплению чувства обретения, чувства счастья и чувства защищенности у народных масс.
Он положительно оценил доклад о работе правительства и признал достижения провинции Цзянсу в различных областях, включая социально-экономическое развитие и партийное строительство за последние пять лет.
Си Цзиньпин отметил, что ускорение процесса укрепления собственного потенциала в области науки и техники на высоком уровне - это неизбежный путь к продвижению высококачественного развития.
По его словам, чтобы открывать новые области и новые "гоночные трассы" в развитии, а также выявлять новые драйверы роста и новые преимущества в условиях жесткой международной конкуренции, Китай должен по-прежнему полагаться на научно-технологические инновации.
Сможем ли мы в срок всесторонне построить модернизированную социалистическую державу ключевым образом зависит от самостоятельности и самосовершенствования в области науки и технологий, добавил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин призвал ускорить реализацию стратегии стимулирования развития за счет инноваций, содействовать углубленному сотрудничеству между производством, образованием и исследованиями, а также поддерживать ведущих ученых в проведении оригинальных и ведущих исследований, чтобы добиться научно-технологических прорывов и обеспечить самостоятельность в основных областях и ключевых звеньях.
Необходимо прилагать усилия для создания промышленных научно-технологических инновационных центров, обладающих глобальным влиянием, и углубления реформирования научно-технологической системы, сказал он депутатам ВСНП.
Ускорение формирования новой архитектоники развития является стратегической основой продвижения высококачественного развития, отметил Си Цзиньпин. Он призвал к усилиям по интеграции стратегии расширения внутреннего спроса с усилиями по углублению структурной реформы в сфере предложения, а также к ускорению модернизации промышленной системы.
Отметив необходимость твердо придерживаться того, чтобы точкой приложения силы в развитии национальной экономики было развитие ее реального сектора, Си Цзиньпин призвал углубленно продвигать индустриализацию нового типа, скоординировано продвигать формирование современной инфраструктурной системы и рыночной системы высокого стандарта, а также расширять институциональную открытость.
Си Цзиньпин подчеркнул, что наращивание мощи Китая в сфере сельского хозяйства - это фундамент модернизированной социалистической державы, а продвижение модернизации сельского хозяйства - это неизбежное требование для реализации высококачественного развития.
Си Цзиньпин отметил, что необходимо надлежащим образом обеспечивать стабильность и безопасность снабжения зерновых и важных видов сельхозпродукции. Следует культивировать и развивать новые отрасли и формы хозяйствования в сельской местности, а также непрерывно расширять каналы роста доходов и обогащения сельского населения.
Си Цзиньпин далее призвал ускорить строительство прекрасного села, подходящего для жизни и работы.
Си Цзиньпин констатировал, что нужно совершенствовать науку и технику и продвигать реформы с целью повышения динамики и жизнеспособности развития сельского хозяйства и сельских районов.
Си Цзиньпин указал, что счастье и благополучие китайского населения - это конечная цель продвижения высококачественного развития. Низовое управление и обеспечение благополучия людей затрагивают коренные интересы народных масс, а также имеют основополагающее значение для продвижения всеобщей зажиточности и построения высококачественной жизни.
Он призвал парткомы и правительства всех уровней помнить об этих задачах и постоянно направлять свои усилия на их выполнение, чтобы обеспечить достижение конкретных результатов.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования системы базовых общественных услуг, отметив необходимость приложения усилий для содействия трудоустройству ключевых групп населения, регулирования распределения доходов и оздоровления системы социального обеспечения и активизации услуг для пожилых и несовершеннолетних групп населения.
Он заявил, что работа по профилактике и контролю COVID-19 на новом этапе должна проводиться основательно и кропотливо, наряду с этим отметив необходимость постоянно совершенствовать системы общественного здравоохранения, профилактики и контроля заболеваний, а также медицинских услуг.
В заключение Си Цзиньпин указал, что для продвижения высококачественного развития необходимо твердо придерживаться и укреплять всестороннее партийное руководство, а также всесторонне устрожать внутрипартийное управление.
06.03.2023, 18:12 11111
За прошедшие пять лет Китай усилил защиту экологии и охрану окружающей среды
Китай интенсивно выполнял сложнейшие задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения
Фото: Посольство КНР в РК
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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие пять лет Китай усилил защиту экологии и охрану окружающей среды, а также стимулировал зеленое и низкоуглеродное развитие, говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение первой сессии ВСНП 14-го созыва в воскресенье.
Согласно докладу, Китай интенсивно выполнял сложнейшие задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения. Благодаря этому доля дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного уровня и выше достигла 86,5 процента, увеличившись на 4 п.п. В этих городах в основном также были устранены черные зловонные водоемы.
Китай реализовывал целый ряд наиболее важных проектов по защите экологии, повсеместно ввел институт кураторов экологического состояния рек, озер и лесов. Был внедрен строгий 10-летний запрет на вылов рыбы в ключевых зонах бассейна реки Янцзы, говорится в докладе.
Китай уверенно продвигал работу по энергосбережению и снижению выбросов углерода и на основе научного подхода планомерно продвигал работу по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, отмечается в документе.
Также была оптимизирована структура энергетики. Доля потребления экологически чистой энергии возросла с 20,8 до 25 процентов, говорится в докладе.
06.03.2023, 14:51 13061
Свыше 240 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий, арестовали в Турции
Фото: Анадолу
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Анкара. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.
Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 997 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек. Впоследствии 247 из задержанных были арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек", - сообщает агентство "Анадолу".
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло почти 46 тысяч человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, на Северном Кипре, греческом Кипре и в Ираке.
Сильно пострадавшие от землетрясения дома в Турции продолжают рушиться, в том числе от повторных толчков. Так, сегодня в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом. Специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.
05.03.2023, 19:07 21016
Китай ускорит исследования и разработку технологий 6G
Фото: Depositphotos
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Пекин. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ускорит исследования и разработку технологий 6G, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун в ходе брифинга в рамках первого дня работы 1-й сессии ВСНП 14-го созыва.
Он отметил, что Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G с использованием передовых технологий, информирует bigasia.ru.
В этом году в Поднебесной планируют запустить еще около 600 тысяч базовых станций 5G, после чего их общее число в стране превысит 2,9 млн.
По данным министерства, сейчас число пользователей мобильных телефонов 5G в Китае превысило 575 млн.
Ранее сообщалось, что сети 5G к концу года запустят в трех городах Казахстана.
05.03.2023, 12:34 23976
Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Анкара. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч, сообщил глава МВД Сулейман Сойлу.
Жертвами землетрясений стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 - это сирийцы", - цитирует РИА Новости Сулеймана Сойлу.
По его словам, число афтершоков за почти месяц превысило 13 тысяч.
Он отметил, что работы по сносу тяжело поврежденных зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в городе Антакья разрушено более 58% зданий.
Сойлу сообщил, что единовременное пособие в 10 тысяч лир (около 530 долларов) получили более миллиона и 61 тысячи семей.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
02.03.2023, 11:47 42511
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала
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Мехико. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на юге Мексики.
Землетрясение зафиксировали в 22.40 среды по местному времени (10.40 четверга по времени Астаны).
Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную сейсмологическую службу.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения. По его словам, сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта. Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше. Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.
27.02.2023, 15:50 55906
В Турции произошло новое землетрясение
Один человек погиб, 69 ранены
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Анкара. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным РИА Новости, землетрясение зафиксировали в 09.04 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине двух километров.
Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,6, затем она была увеличена до 5,8.
Турецкие сейсмологи из управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,6, очаг залегал на глубине 6,9 километра в районе города Йешилъюрт провинции Малатья, в котором проживают 340 тысяч человек.
На данный момент нам известно, что обрушилось одно здание", - заявил мэр города Мехмет Чынар телеканалу Haber Global.
О пострадавших пока не сообщается.
Дополнено. 27.02.2023, 17.00
Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - цитирует РИА Новости Юнуса Сезера.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков.
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