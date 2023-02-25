Токаев подписал указ о награждении спасателей и медиков, работавших в Турции и Сирии
Фото: МЧС РК
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Глава государства постановил наградить спасателей и медиков, работавших над ликвидацией последствий землетрясений в Турции и Сирии, сообщила пресс-служба Акорды.
За самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике, наградить:
Орденом "Айбын" ІI степени
Жоламанова Айдына Каракоржиновича - начальника специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Топанова Курмангали Сатыбаевича - командира корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Орденом "Құрмет"
Айтпаева Ардака Максутовича - заместителя руководителя отряда - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Сойко Руслана Анатольевича - руководителя отделения - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Цоя Владимира Константиновича - руководителя отряда - спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Ерлігі үшін"
Алдабекову Алмагуль Амангельдыевну - врача филиала Центра медицины катастроф по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Арифджанова Султана Бахтияровича - начальника управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Берлыбекова Ерика Бериковича - главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Горбачева Виталия Евгеньевича - руководителя отделения - спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Денисова Дмитрия Анатольевича - главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Козыбахова Жазылбая Калдыбаевича - руководителя филиала - врача Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Оразалина Кахармана Нуртасовича - начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Сарсембаева Абдоллу Валериевича - руководителя отделения - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"
Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы - командира корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
Гудеева Николая Николаевича - штурмана самолета Ил-76 летной службы РГП "Государственная авиакомпания "Беркут";
Оспанкулова Нуржана Абдубакиевича - штурмана-инструктора самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании "Беркут".
Почетной грамотой Республики Казахстан
Каппасова Наурыза Мерекеулы - руководителя отделения - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев. С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.
19-20 февраля казахстанские спасатели вернулись на родину.
Как сообщалось ранее, в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции число погибших превысило 43 тысячи человек.