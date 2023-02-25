Токаев подписал указ о награждении спасателей и медиков, работавших в Турции и Сирии

Фото: пресс-службы премьер-министра РК

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Талдыкорган. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы дальнейшего социально-экономического развития Жетысуской области рассмотрены на совещании в Талдыкоргане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





В своем выступлении премьер-министр отметил, что в рамках исполнения Предвыборной программы главы государства вопросам развития сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан, сообщает пресс-служба главы правительства.





По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.





В области все еще не используется 857 тыс. га сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тыс. га. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить", - подчеркнул Алихан Смаилов.





В части инженерной инфраструктуры глава правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58%, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.





Обратил внимание Алихан Смаилов и на ряд нерешенных социальных проблем. В области более пяти тысяч детей обучаются в 69 приспособленных школах, еще одна - аварийная и 26 - саманные. До 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 млрд тг.





Говоря о положении дел в здравоохранении, глава правительства указал на то, что 59 медицинских объектов в области расположены в арендованных и приспособленных помещениях.





Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность решения вопроса дефицита медработников в сельской местности путем соцподдержки кадров, прибывающих из городов, особенно молодежи. Здесь, по его словам, нужно максимально использовать инструменты программы "С дипломом - в село".





Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер-министр отметил, что одним из перспективных направлений в области является развитие логистики. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.





Хоргос" должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра", - сказал глава правительства.





Алихан Смаилов также отметил важность своевременного запуска намеченных инвестиционных проектов и обеспечения региона социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.





В завершение своего выступления премьер-министр озвучил ряд конкретных поручений уполномоченным госорганам: проработать вопросы строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах, магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал", реконструкции котельной "Баскуат" в Талдыкоргане и обеспечения качественной питьевой водой жителей Текели.





Напомним , 12 ноября 2022 года заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".





Вице-премьер изучил состояние и ознакомился с деятельностью объектов, расположенных на территории хоргосского узла: таможенного пункта пропуска "Нур Жолы", производственной зоны СЭЗ " Хоргос - Восточные ворота", багажного, логистического терминалов, мест строительства торговых и культурных центров международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос".