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Президент подписал указ по снижению закредитованности населения
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения", передает корреспондент агентства.
Глава государства своим указом постановляет:
Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка:
- принять меры по расширению прав вкладчиков акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" в части передачи до пятидесяти процентов от суммы своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным компаниям;
- до 31 декабря 2023 года обеспечить интеграцию банков второго уровня и кредитных бюро с государственными базами данных о юридических лицах, их доходах и имуществе.
Правительству совместно с Нацбанком и Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан до 1 мая 2023 года пересмотреть условия программы "Экономика простых вещей", в том числе обеспечить:
- увеличение срока субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы с 5 до 7 лет по наиболее приоритетным отраслям экономики;
- установление дифференцированных ставок субсидирования в зависимости от приоритетности отраслей экономики.
Правительству совместно с АРРФР:
- до 30 апреля 2023 года принять Дорожную карту по реализации пула инвестиционных проектов через синдицированное финансирование и софинансирование с банками второго уровня;
- до 30 сентября 2023 года принять меры по:
- передаче залогодержателю права временного землепользования и его последующей реализации без выкупа права землепользования;
- участию в торгах по реализации (продаже) права недропользования субъектов бизнеса, за исключением стратегических объектов, без обязательного получения разрешения компетентного органа в сфере недропользования;
- пересмотреть подходы налоговой политики в части:
- налогообложения доходов банков второго уровня по нотам Национального Банка Республики Казахстан;
- временного (на три года) освобождения от налогообложения доходов микрофинансовых организаций в связи со списанием (прощением) задолженности по микрокредитам физических лиц;
- освобождения от налогообложения доходов физических лиц при списании (прощении) задолженности коллекторскими агентствами.
Правительству Республики Казахстан до 31 декабря 2023 года:
- принять меры по повышению эффективности электронного мониторинга оборота зерновых расписок и обеспечению сохранности объема и качества зерна в зернохранилищах (элеваторах и хлебоприемных пунктах) путем цифровизации процессов получения достоверных сведений об объемах и оборотах зерна;
- совместно с АРРФР и Нацбанком обеспечить включение зерновых расписок с гарантией субъектов квазигосударственного сектора в категорию твердых залогов;
- совместно с АЗРК проработать вопрос увеличения льготного кредитования частных лизинговых компаний, соответствующих критериям надежности, за счет средств республиканского бюджета и (или) квазигосударственного сектора в рамках мер государственной поддержки, предусматривающих льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства;
- принять меры по увеличению кредитования банков второго уровня и микрофинансовых организаций, расширению механизмов софинансирования проектов в сферах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности со стороны организаций акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка для снижения закредитованности населения:
1) в рамках ужесточения беззалогового потребительского кредитования населения до 31 мая 2023 года принять меры по:
- ужесточению регулирования ставок по микрокредитам населения;
- введению требования по принятию банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами планов по урегулированию проблемных кредитов населения;
2) до 30 сентября 2023 года совместно с Нацбанком принять меры по:
- ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше девяноста календарных дней;
- введению процедуры урегулирования задолженности по кредитам физических лиц коллекторскими агентствами;
- ограничению продажи банками второго уровня и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, займов и микрокредитов физических лиц коллекторским агентствам, по которым не проведены процедуры урегулирования задолженности.
Напомним, более миллиона казахстанцев не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства.