Более миллиона казахстанцев не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по снижению закредитованности населения озвучил сегодня на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев.
Предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьезным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год. Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц", - подчеркнул президент.
Помимо этого, по его словам, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет.
Нужно продумать механизм "ограждения" заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств. В ближайшее время мною будет подписан соответствующий указ", - отметил Токаев.
Он также напомнил о необходимости расширения кредитования реальной экономики.
Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе", - отметил президент.
В частности, будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст "длинные деньги", необходимые для кредитования бизнеса. В целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок. Они станут надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса.
То же самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики. Кроме того, считаю целесообразным правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до 7 лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечно, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики", - добавил глава государства.
Так же гибко, по его словам, следует подойти и к дифференциации ставок субсидирования. Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек в Казахстане имеют просроченный кредит свыше 90 дней. По данным Комитета государственных доходов, общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.
Между тем в соцсетях стала распространяться информация о кредитной амнистии и прощении займов, которую опровергли в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка.