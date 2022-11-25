Фейки о кредитной амнистии и списании по всем видам займов опровергли в АРРФР

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка опровергли недостоверную информацию по вопросам кредитной амнистии и прощения займов.
В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" и списания по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение", - проинформировали в ведомстве.
В информации подчеркивается, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.
В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности", - уточнили в агентстве.
Условия реструктуризации займа могут быть в виде:
- снижения ставки вознаграждения;
- отсрочки платежа;
- изменения метода погашения;
- увеличения срока займа;
- прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.
Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией", - рассказали в АРРФР.
Дополнительно агентство информирует, что в Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых.
Агентство просит граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.