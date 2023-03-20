19.03.2023, 17:20 56371
Разрешили голосовать за родственников: прокуратура оштрафует несколько членов ЦИК
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько членов избирательных комиссий оштрафованы за нарушения на выборах. Они разрешили избирателям голосовать за родственников.
В рамках мониторинга на данный момент выявлено девять фактов нарушений выборного законодательства на избирательных участках Алматинской, Жетысуской, Северо-Казахстанской областей", - сообщает 5media со ссылкой на начальника управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Азамата Саргазина.
По его словам, члены избирательных комиссий по просьбе избирателей выдали им бюллетени для голосования за родственников, тем самым нарушив требования о равном избирательном праве.
Все члены комиссий, выдавшие эти бюллетени, отстранены от работы на участках, и местные прокуроры привлекают их к административной ответственности по статье 110 КоАП (Выдача членом избирательной комиссии (комиссии республиканского референдума) гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования) в целях предоставления им возможности голосования за других лиц). За данное нарушение грозит штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге).
За нарушения требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя виновные будут подвергнуты административному наказанию по статье 108 КоАП. Но это единичный случай", - подчеркнул Саргазин.
Он напомнил, что, в соответствии со статьей 41 конституционного закона "О выборах" каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускается.
Всего с начала выборов в органы прокуратуры поступило 32 обращения, из которых семь - в Генпрокуратуру.
Напомним, в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты. В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
По состоянию на 16.00 на выборах проголосовали 51,98 % избирателей. Активнее всего голосуют жители Кызылординской области, там проголосовали 64,95% избирателей. На втором месте - Костанайская область (64,81%), на третьем - Жамбылская область (64,78%). В аутсайдерах - Туркестанская область (14%), Алматы (19,14%) и Астана (38,57%).
Российские наблюдатели заявили, что голосование на выборах в Казахстане идет без нарушений.
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20.03.2023, 19:11 3011
Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК Казахстана
По итогам выборов шесть партий проходят в мажилис
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в ЦИК озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.
Подсчет голосов по всех регионах и избирательных участках за рубежом завершен. Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и "против всех" проголосовали 6 366 441 человек.
В целом, голоса избирателей расположились следующим образом:
за партию "Ауыл" - 10,90% или 693 938 избирателей;
за партию Respublica - 8,59% или 547 154 избирателей;
за НПК - 6,80% или 432 920 избирателей;
за партию "Байтак" - 2,30% или 146 431 избирателей;
за партию "Ак жол" - 8,41% или 535 139 избирателей;
за партию ОСДП - 5,20% или 331 058 избирателей.
Графу "Против всех" выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.
По итогам выборов шесть партий проходят в мажилис.
20.03.2023, 18:02 9451
Президент Казахстана подписал указ об утверждении Информационной доктрины
Фото: Depodotphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", информирует пресс-служба Акорды.
Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан", - сообщается в указе.
Согласно тексту указа, целями настоящей доктрины являются обеспечение информационной безопасности и идеологического суверенитета страны, выстраивание отвечающей современным тенденциям и вызовам информационной политики, направленной на консолидацию общества и укрепление гражданской идентичности.
При этом доктрина определяет следующие основные принципы взаимодействия всех участников информационной сферы:
свобода слова. Доктрина придерживается принципа защиты свободы слова и плюрализма мнений как основополагающего фактора единства и консолидации казахстанцев;
доступ к информации. Доктрина исходит из права каждого гражданина, гарантированного государством и закрепленного в Конституции, законах Республики Казахстан, свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом, способом;
ориентир на развитие. Одной из ключевых задач доктрины является создание условий для непрерывного развития и качественного роста всего информационного пространства, а также повышения конкурентоспособности и востребованности отечественной медиапродукции среди граждан;
доверие и конфиденциальность. Участники медийного процесса, транслирующие информацию, в том числе и СМИ, должны быть заинтересованы в предоставлении объективной и достоверной информации без элементов искажения и манипулирования. Все меры должны быть нацелены на повышение уровня доверия между всеми участниками коммуникативного процесса. При этом доктрина поддерживает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства;
обеспечение информационной безопасности. Развитие национального информационного пространства и формирование конкурентоспособной отечественной медиасферы должны стать ключевым фактором по противодействию и снижению последствий внешних вызовов, а также базовым условием устойчивого развития отрасли.
Отмечается, что настоящая доктрина является концептуальным документом, отражающим философию и дух формирования современной государственной информационной политики.
Реализация доктрины позволит решить многие изложенные в документе проблемы, предупредить возможные риски и выстроить системную политику в этой сверхдинамичной отрасли.
Соблюдение декларируемых доктриной основных принципов взаимодействия всех субъектов общественных отношений в информационной сфере выведет медиаотрасль страны на качественно новый, конкурентный уровень развития.
Итогом реализации доктрины должно стать формирование отечественного информационного пространства как органичной и равноценной части мирового медиарынка.
Достижению целей и реализации задач доктрины будет способствовать активное вовлечение в нее институтов гражданского общества, СМИ и других субъектов информационного пространства Казахстана. Без сознательной и ответственной поддержки общественных институтов невозможно обеспечить полноценный информационный суверенитет.
Важнейшими составляющими данной доктрины являются основополагающие ценностные установки, которые будут определять вектор и содержание информационной политики на долгосрочную перспективу, способствуя консолидации общества и укреплению гражданской идентичности.
Также доктрина позволит усовершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему коммуникаций между всеми участниками информационного процесса, будет способствовать решению задач информационной сферы в рамках курса на построение Справедливого Казахстана.
Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что в Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия.
В проекте указа отмечалось, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений.
20.03.2023, 17:01 13451
Токаев подписал закон о внесении изменений в закон по вопросам госслужбы
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, в начале марта депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов. Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
20.03.2023, 16:05 15706
Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом
Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления
Фото: Акорда
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Акорды.
Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.
В свою очередь глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.
Президенты обсудили перспективы укрепления казахстанско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.
Ранее сообщалось, что Токаев принял министра иностранных дел Великобритании.
20.03.2023, 11:41 27686
Явка на избирательных участках за рубежом составила 72,54% - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 72,54% избирателей, находящихся за рубежом, пришли проголосовать на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и маслихаты, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
На данный момент все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. В голосовании приняли участие 8800 граждан РК, что соответствует явке в 72,54%", - информирует МИД.
При дипломатических представительствах Республики Казахстан в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человекА.
19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
20.03.2023, 10:05 32716
Президент подписал поправки в Налоговый кодекс Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Акорда.
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают восстановление специального налогового режима по розничному налогу, представление применения режима с 1 января 2023 года.
Напомним, поправки также направлены на снижение налоговой ставки с 6% до 4%; наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%; установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам; для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет; становление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.
Кроме того, изменения коснутся стрессовых активов банков и МФО.
Дополнено 20.03.2023, 11.20
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Также предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.
По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе ждало большинство представителей малого и среднего бизнеса.
Теперь им не нужно вставать на учет по НДС независимо от полученного дохода. Это решит вопрос по порогу НДС, с которым столкнулись тысячи предпринимателей, вынужденных уйти «в серую зону» для того, чтобы не превышать 20 тысяч МРП. Осталось только определить перечень видов деятельности, которые смогут воспользоваться розничным налогом", - рассказал Баталов.
В нацпалате напомнили, что понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро- и малого бизнеса был введен специальный налоговый режим розничного налога со ставкой 3% по 114 видам деятельности.
20.03.2023, 09:33 29161
Завершил работу последний избирательный участок за рубежом
Фото: Telegram/pressmfakz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Явка избирателей составила 74%", - сообщили в МИД РК.
Ранее сообщалось, 19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные). Граждане Казахстана приняли участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах были образованы 77 избирательных участков.
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
19.03.2023, 21:45 65721
На выборах зарегистрировали 19 правонарушений
Из общего числа нарушений 12 связаны с выдачей избирательных бюллетеней с целью создания возможности гражданам голосовать за других лиц
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время дня голосования за кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов зафиксировано 19 правонарушений, рассказал представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Азамат Саргазин на брифинге в СЦК.
В настоящее время подтверждены факты нарушения требований конституционного Закона РК "О выборах" со стороны 19 лиц", - сообщил представитель госведомства.
Из общего числа нарушений 12 связаны с выдачей избирательных бюллетеней с целью создания возможности гражданам голосовать за других лиц.
Пять из них зарегистрированы в Алматинской области, три - в СКО, по одному - в Жетысу, в Алматы и Шымкенте, а также в Жамбылской области", - уточнили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в упомянутых случаях виноваты члены избирательных комиссий, их привлекут к административной ответственности по статье 110 КоАП (Выдача гражданам избирательных бюллетеней (бюллетеней для голосования) в целях предоставления им возможности голосования за других лиц).
5 фактов в сочетании с голосованием за другого избирателя, по которым ответственность граждан, нарушивших требование о равном избирательном праве, решается по статье 108 КоАП РК (Нарушение требования о равном избирательном праве).
В ЗКО и Павлодарской области зарегистрированы факты проведения предвыборной агитации в запретный период, то есть в день голосования. Эти действия составляют административное правонарушение, предусмотренное статьей 102 КоАП (Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения).
Ранее Генпрокуратура сообщала о 25 заявлениях правонарушений в день выборов.
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