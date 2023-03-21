20.03.2023, 16:05 47711
Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом
Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Акорды.
Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.
В свою очередь глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.
Президенты обсудили перспективы укрепления казахстанско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.
Ранее сообщалось, что Токаев принял министра иностранных дел Великобритании.
новости по теме
20.03.2023, 20:36 27896
В КГД разъяснили условия применения специального налогового режима розничного налога
Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 20 марта президент РК подписал закон, где специальный налоговый режим (СНР) розничного налога ретроспективно введен с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В Комитете государственных доходов разъяснили новые условия применения реанимированного налогового режима.
СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, у которых:
- среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
- доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя (в 2023 году - около 2 млрд тенге);
- осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.
Ставки СНР розничного налога:
- 4% - по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50 %, то есть от 4 % до 2%;
- 8% - по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению.
Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС. При этом у лиц, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и представивших уведомление для перехода на режим розничного налога в период с 1 января 2023 года до 1 мая 2023 года, не возникает обязательство по подаче налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость.
20.03.2023, 20:00 28801
Си Цзиньпин и Джо Байден поздравили Касым-Жомарта Токаева с Наурызом
На имя президента Казахстана поступают поздравления от глав иностранных государств
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю праздника Наурыз, сообщает пресс-служба Акорды.
В своей поздравительной телеграмме председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени правительства и народа страны, а также от себя лично пожелал дружественному народу Казахстана счастья и благополучия, а Касым-Жомарту Токаеву - крепкого здоровья и успехов в работе.
Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, буду рад вас приветствовать с государственным визитом в Китае и на Первом саммите "Китай - Центральная Азия" в мае этого года. Надеюсь на глубокий обмен мнениями с вами по развитию китайско-казахстанского сотрудничества, а также связей между Китаем и Центральной Азией", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина.
Президент США Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Наурыз и началом месяца Рамазан.
Стратегическое партнерство между нашими странами и дружба между нашими народами способствуют укреплению мира и процветания во всем регионе. Сегодня народ Казахстана от Астаны до Алматы и по всей стране празднует это время возрождения и обновления. Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Вашей деятельности по продвижению политических и экономических реформ, которые будут способствовать построению светлого будущего Казахстана и обеспечат равные права и возможности для всех. С праздником Наурыз! Ұлыс оң болсын!" - написал Джо Байден.
Ранее президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом. Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления.
20.03.2023, 19:11 34611
Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в ЦИК озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.
Подсчет голосов во всех регионах и избирательных участках за рубежом завершен. Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и против всех проголосовал 6 366 441 человек.
В целом голоса избирателей расположились следующим образом:
за партию "Ауыл" - 10,90%, или 693 938 избирателей;
за партию Respublica - 8,59%, или 547 154 избирателя;
за НПК - 6,80%, или 432 920 избирателей;
за партию "Байтак" - 2,30%, или 146 431 избиратель;
за партию "Ак жол" - 8,41%, или 535 139 избирателей;
за партию ОСДП - 5,20%, или 331 058 избирателей.
Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.
По итогам выборов шесть партий проходят в мажилис.
В мажилис VIII созыва прошли:
- Округ № 1 Астана Даулет Турлыханов
- Округ № 2 Астана Даулет Мукаев
- Округ № 3 Алматы Ермурат Бапи
- Округ № 4 Алматы Ерлан Стамбеков
- Округ № 5 Алматы Бақытжан Базарбек
- Округ № 6 Шымкент Данабек Исабеков
- Округ № 7 Шымкент Болатбек Нажиметдинулы
- Округ № 8 область Абай Нуртай Сабильянов
- Округ № 9 Акмолинская область Айна Мусыралимова
- Округ № 10 Актюбинская область Казыбек Абишев
- Округ № 11 Алматинская область Ардак Назаров
- Округ № 12 Алматинская область Данияр Казкарауов
- Округ № 13 Атырауская область Адиль Жубанов
- Округ № 14 ЗКО Абзал Куспан
- Округ № 15 Жамбылская область Мукаш Искандиров
- Округ № 16 Жамбылская область Гульдара Нурумова
- Округ № 17 область Жетысу Руслан Кожасбаев
- Округ № 18 Карагандинская область Кудайберген Бексултанов
- Округ № 19 Карагандинская область Арман Калыков
- Округ № 20 Костанайская область Еркін Әбіл
- Округ № 21 Кызылординская область Мархабат Жайымбетов
- Округ № 22 Мангистауская область Еділ Жаңбыршын
- Округ № 23 Павлодарская Амантай Жаркынбек
- Округ № 24 СКО Еркебулан Мамбетов
- Округ № 25 Туркестанская область Кайрат Балабиев
- Округ № 26 Туркестанская область Ұласбек Сәдібеков
- Округ № 27 Туркестанская Темір Қырықбаев
- Округ № 28 Улытауская область Ерболат Сатыбалдин
- Округ № 29 ВКО Лұкбек Тұмашинов
20.03.2023, 18:02 41256
Президент Казахстана подписал указ об утверждении Информационной доктрины
Фото: Depodotphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", информирует пресс-служба Акорды.
Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан", - сообщается в указе.
Согласно тексту указа, целями настоящей доктрины являются обеспечение информационной безопасности и идеологического суверенитета страны, выстраивание отвечающей современным тенденциям и вызовам информационной политики, направленной на консолидацию общества и укрепление гражданской идентичности.
При этом доктрина определяет следующие основные принципы взаимодействия всех участников информационной сферы:
свобода слова. Доктрина придерживается принципа защиты свободы слова и плюрализма мнений как основополагающего фактора единства и консолидации казахстанцев;
доступ к информации. Доктрина исходит из права каждого гражданина, гарантированного государством и закрепленного в Конституции, законах Республики Казахстан, свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом, способом;
ориентир на развитие. Одной из ключевых задач доктрины является создание условий для непрерывного развития и качественного роста всего информационного пространства, а также повышения конкурентоспособности и востребованности отечественной медиапродукции среди граждан;
доверие и конфиденциальность. Участники медийного процесса, транслирующие информацию, в том числе и СМИ, должны быть заинтересованы в предоставлении объективной и достоверной информации без элементов искажения и манипулирования. Все меры должны быть нацелены на повышение уровня доверия между всеми участниками коммуникативного процесса. При этом доктрина поддерживает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства;
обеспечение информационной безопасности. Развитие национального информационного пространства и формирование конкурентоспособной отечественной медиасферы должны стать ключевым фактором по противодействию и снижению последствий внешних вызовов, а также базовым условием устойчивого развития отрасли.
Отмечается, что настоящая доктрина является концептуальным документом, отражающим философию и дух формирования современной государственной информационной политики.
Реализация доктрины позволит решить многие изложенные в документе проблемы, предупредить возможные риски и выстроить системную политику в этой сверхдинамичной отрасли.
Соблюдение декларируемых доктриной основных принципов взаимодействия всех субъектов общественных отношений в информационной сфере выведет медиаотрасль страны на качественно новый, конкурентный уровень развития.
Итогом реализации доктрины должно стать формирование отечественного информационного пространства как органичной и равноценной части мирового медиарынка.
Достижению целей и реализации задач доктрины будет способствовать активное вовлечение в нее институтов гражданского общества, СМИ и других субъектов информационного пространства Казахстана. Без сознательной и ответственной поддержки общественных институтов невозможно обеспечить полноценный информационный суверенитет.
Важнейшими составляющими данной доктрины являются основополагающие ценностные установки, которые будут определять вектор и содержание информационной политики на долгосрочную перспективу, способствуя консолидации общества и укреплению гражданской идентичности.
Также доктрина позволит усовершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему коммуникаций между всеми участниками информационного процесса, будет способствовать решению задач информационной сферы в рамках курса на построение Справедливого Казахстана.
Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что в Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия.
В проекте указа отмечалось, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений.
20.03.2023, 17:01 45296
Токаев подписал закон о внесении изменений по вопросам госслужбы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, в начале марта депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов. Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
20.03.2023, 11:41 59701
Явка на избирательных участках за рубежом составила 72,54% - МИД
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 72,54% избирателей, находящихся за рубежом, пришли проголосовать на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и маслихаты, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
На данный момент все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. В голосовании приняли участие 8800 граждан РК, что соответствует явке в 72,54%", - информирует МИД.
При дипломатических представительствах Республики Казахстан в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человекА.
19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
20.03.2023, 10:05 64721
Президент подписал поправки в Налоговый кодекс Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", сообщает Акорда.
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают восстановление специального налогового режима по розничному налогу, представление применения режима с 1 января 2023 года.
Напомним, поправки также направлены на снижение налоговой ставки с 6% до 4%; наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%; установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам; для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет; становление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.
Кроме того, изменения коснутся стрессовых активов банков и МФО.
Дополнено 20.03.2023, 11.20
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Как пояснили в НПП "Атамекен", специальный налоговый режим смогут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход составляет 2,1 млрд тенге (600 тысяч МРП) за календарный год. Он будет уплачиваться по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты будут наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.
Также предприниматели, применяющие розничный налог, смогут уплачивать единый платеж с доходов работников.
По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, введение розничного налога на постоянной основе ждало большинство представителей малого и среднего бизнеса.
Теперь им не нужно вставать на учет по НДС независимо от полученного дохода. Это решит вопрос по порогу НДС, с которым столкнулись тысячи предпринимателей, вынужденных уйти «в серую зону» для того, чтобы не превышать 20 тысяч МРП. Осталось только определить перечень видов деятельности, которые смогут воспользоваться розничным налогом", - рассказал Баталов.
В нацпалате напомнили, что понятие розничного налога в Казахстане появилось во время пандемии COVID-19. Тогда в целях поддержки микро- и малого бизнеса был введен специальный налоговый режим розничного налога со ставкой 3% по 114 видам деятельности.
20.03.2023, 09:33 50201
Завершил работу последний избирательный участок за рубежом
Фото: Telegram/pressmfakz
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Явка избирателей составила 74%", - сообщили в МИД РК.
Ранее сообщалось, 19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные). Граждане Казахстана приняли участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах были образованы 77 избирательных участков.
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
Читаемое
21.03.2023, 10:24В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы 16.03.2023, 19:02203881Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 17.03.2023, 12:13194431Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта 17.03.2023, 14:50187746Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО 17.03.2023, 18:30176551Пропавшего в области Абай пятилетнего мальчика нашли 14.03.2023, 12:08176206В Западном Казахстане из-за паводков эвакуировано более 240 человек 16.03.2023, 19:02203881Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района 17.03.2023, 12:13194431Как казахстанцам без прописки проголосовать на выборах 19 марта 17.03.2023, 14:50187746Обезвредивших подростка с топором школьников наградили в СКО 17.03.2023, 18:30176551Пропавшего в области Абай пятилетнего мальчика нашли 14.03.2023, 12:08176206В Западном Казахстане из-за паводков эвакуировано более 240 человек
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?