18.03.2023, 14:08 45186
Токаев принял министра иностранных дел Великобритании
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, находящегося в Астане с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Приветствуя британского министра, президент подчеркнул, что сегодняшний визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, кроме того, визит является важным событием регионального масштаба.
Ваш визит придаст значительный импульс дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Я обратил внимание на ваше недавнее выступление в министерстве иностранных дел, в котором изложено долгосрочное видение внешней политики Великобритании. Это действительно очень важная речь", - сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику развития двусторонних отношений.
Хочу дать свою личную оценку нашему сотрудничеству как очень успешному, особенно в области экономики, а также в политической сфере. Нам нужно приложить дополнительные усилия для продвижения этого очень позитивного направления в нашем взаимодействии", - сказал президент.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министру Риши Сунаку. Он также пригласил главу британского правительства посетить нашу страну в любое удобное для него время, что предоставит хорошую возможность обсудить ряд конкретных вопросов укрепления двусторонних связей.
В свою очередь Джеймс Клеверли отметил позитивную динамику контактов между Астаной и Лондоном. По его словам, Великобритания положительно оценивает проводимые в Казахстане политические реформы.
Ваша страна является нашим основным торговым партнером в регионе. Мы видим хорошие возможности для совместной работы с целью осуществления планов экономического роста, которые у вас имеются. Думаю, реализуемая вами программа реформ в области налогообложения будет способствовать укреплению взаимовыгодных экономических отношений", - сказал британский министр.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
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19.03.2023, 08:46 8411
После выборов правительство подаст в отставку
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После выборов в соответствии с Конституцией перед вновь избранным мажилисом правительство подаст в отставку. Об этом журналистам после голосования сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Перед вновь избранным мажилисом парламента правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. И до тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром - это решать президенту и мажилису парламента. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий, мы всегда готовы работать на нашу страну", - сказал Алихан Смаилов.
Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты. По состоянию на 08.15 времени столицы согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах.
В списки избирателей включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
19.03.2023, 08:21 10301
В Казахстане к голосованию приступили 10 146 участков
Фото: ЦИК
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.15 времени столицы согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.
59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов, отметили в ЦИК.
19.03.2023, 08:08 11071
Токаев проголосовал на выборах в мажилис и маслихаты
Фото: Telegram/ptrkkz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов, передает корреспондент агентства.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени Аль-Фараби, сообщила пресс-служба Акорды.
19.03.2023, 07:42 12106
Премьер-министр РК проголосовал на выборах депутатов мажилиса и маслихатов
После выборов ожидается отставка правительства
Фото: Telegram/KZgovernment
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов проголосовал на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней, передает корреспондент агентства.
Свой голос Алихан Смаилов отдал на избирательном участке №111 в Астане, расположенном в здании Национальной библиотеки РК", - сообщили в пресс-службе правительства.
После голосования Алихан Смаилов ответил на вопрос журналистов, кто, по его мнению, может стать новым премьер-министром.
В соответствии с Конституцией, перед вновь избранным мажилисом парламента правительство слагает свои полномочия. Мы подаем в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром - это решать президенту и мажилису парламента. Естественно, мы будем готовы к любому повороту событий, мы всегда готовы работать на нашу страну", - сказал Алихан Смаилов.
18.03.2023, 18:29 33131
В МИИР прокомментировали информацию об очереди фур на казахстанско-китайской границе
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После снятия коронавирусных ограничений в КНР на казахстанско-китайской границе возникли очереди из фур, доставляющих международные автомобильные грузы. В связи с этим 13 марта на совещании в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам устранить все административные барьеры и принять комплекс мер для увеличения экспортно-импортных операций на границе с Китаем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Как сообщили в ведомстве, в результате проводимой работы, по информации Комитета госдоходов МФ РК, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в 2 раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.
Вместе с тем в соцсетях распространяется фэйковая информация, что с 27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро-5 и Евро-6, которые в Казахстане попросту негде получить. Данные сведения полностью не соответствуют действительности и вводят общество в заблуждение", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
В МИИР пояснили, что экологический сертификат Евро-6 для получения карточек допуска к осуществлению международных перевозок не требуется и никогда не требовался.
Ограничение допуска к международным перевозкам отечественных или иностранных автотранспортных средств по стандартам Евро-5 законодательством Республики Казахстан не предусмотрено, соответственно, при пересечении казахстанско-китайской границы не требуется предъявление каких-либо документов для подтверждения данного экологического класса АТС.
Международные перевозки осуществляются на основании соглашений между правительствами Казахстана и иностранных государств, согласно которым проезд АТС по территориям сторон осуществляется на основании допуска и бланка разрешения, выданных уполномоченными органами двух стран. По соглашению с КНР это бланк вида "С".
В соответствии с правилами допуска необходимо только подтверждение фактического экологического класса безопасности АТС (Евро от 0 до 5), то есть это подтверждение можно получить у официальных диллеров в РК.
Подтверждение экологического класса безопасности выдается при покупке АТС либо заводом изготовителем автомобилей, либо официальным представителем производителя/дилером/дистрибьютором в стране нахождения перевозчика. В Казахстане на сегодняшний день имеются представительства основных марок АТС, используемых перевозчиками: DAF (Алматы, Уральск и Шымкент), MAN (сервисные службы в 15 городах), Iveko (Алматы и Астана), а также Volvo, Mercedes и Scania в Алматы. У перевозчиков есть возможность обратиться в вышеуказанные дилерские центры для получения подтверждения экологического класса безопасности автомобилей. Следует подчеркнуть, что для добросовестных перевозчиков подтверждение экологического класса безопасности автомобилей не является дополнительной нагрузкой, так как данный документ постоянно находится в работе международных перевозчиков", - отметили в МИИР.
В рамках своей компетенции Министерство индустрии и инфраструктурного развития оказывает содействие для упрощения порядка пересечения казахстанско-китайской границы.
В пресс-службе правительства рассказали, как исполняется поручение премьер-министра РК Алихана Смаилова по увеличению товаропотока через границу с Китаем.
По данным пресс-службы, осуществлена модификация системы электронной очереди, увеличено время работы пункта пропуска "Нұр жолы", а также дополнительно расширен штат таможенного поста.
Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.
В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок", - отметили в пресс-службе.
В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза - более 500 машин в сутки. Сообщается, что проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.
В течение выходных дней (18-19 марта и в дни празднования Наурыза) пункт пропуска "Нұр жолы" будет функционировать в штатном режиме - с 08.00 до 21.00.
Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения премьер-министра РК продолжается.
18.03.2023, 17:58 36436
Казахстан и Великобритания подписали меморандумы о развитии экологически чистого водорода и минерального сырья
Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию на сумму порядка $800 млн
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом. По итогам встречи были подписаны меморандумы о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией в области развития экологически чистого водорода и важнейшего минерального сырья, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе переговоров стороны затронули широкий круг вопросов, среди которых увеличение объемов взаимной торговли, привлечение инвестиций, развитие международных транспортных коридоров, поддержка бизнеса, взаимодействие в сферах энергетики и образования, а также ряд других.
Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана на Европейском континенте. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60%, превысив $1,8 млрд. Кроме того, Соединенное Королевство входит в топ-10 инвесторов Казахстана: с 2005 года в республику вложено порядка $16,5 млрд прямых инвестиций. Тенденция роста сохраняется и в последние годы.
Правительство Казахстана настроено на дальнейшее углубление взаимодействия с Великобританией по всем направлениям. В этом контексте важным шагом станет принятие казахстанско-британского соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, разработка которого находится в завершающей стадии", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в рамках расширения взаимной торговли Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Великобританию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка $800 млн. При этом в части энергетики интерес представляет реализация совместных проектов по производству "зеленого" водорода, а в логистической сфере - дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Вместе с тем премьер-министр подробно рассказал о работе по улучшению условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса в республике. В частности, он проинформировал о разработке нового Налогового кодекса, мерах по снижению административной нагрузки на предпринимателей и внедрению цифровизации, а также о преимуществах МФЦА.
В свою очередь Джеймс Клеверли подчеркнул, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнеров Великобритании в Центральной Азии, и обозначил готовность Соединенного Королевства укреплять сотрудничество во всех взаимовыгодных направлениях.
Великобритания и Казахстан имеют прекрасные взаимоотношения, они являются достаточно прочными и, на мой взгляд, имеют большой потенциал роста. Это дает нам возможность обсуждать, что еще мы можем сделать, какие перспективы открываются перед нами на будущее", - сказал Джеймс Клеверли.
Как сообщалось ранее, Токаев принял министра иностранных дел Великобритании.
18.03.2023, 11:54 49196
Более 1800 обращений поступило в Конституционный суд
Фото: Конституционный суд
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 17 марта текущего года в адрес Конституционного суда поступило 1856 обращений граждан, сообщили в суде.
В настоящее время 306 обращений находятся на рассмотрении, из них приняты к конституционному производству 12, находятся на предварительном изучении у судей 30 обращений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще заявители обращаются по вопросам несогласия с решениями судов - 46%, признания НПА или отдельных его положений неконституционными - 23%, доступа к информации - 3,6%, трудового и пенсионного обеспечения - 2,3%, уголовно-исполнительной системы -1,6% и иным вопросам.
За этот период вынесено четыре нормативных постановления, включая два по обращениям граждан. В частности, Конституционный суд признал отдельные нормы Налогового кодекса и законодательства в сфере государственной службы не соответствующими Конституции.
Наибольшее количество обращений поступило из городов Астана и Алматы, Костанайской, Жамбылской и Карагандинской областей.
Напомним, Конституционный суд начал свою работу в Казахстане с этого года. В нем рассматривают обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. По мнению президента, Конституционный суд станет олицетворением справедливого Казахстана.
17.03.2023, 17:45 73586
Токаев рассказал верховному комиссару ООН по правам человека о реализуемых в Казахстане реформах
Верховный комиссар отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни
Фото: Акорда
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев рассказал Фолькеру Тюрку о реализуемых в стране реформах.
Как заявил глава государства, общественно-политическая модернизация в рамках реализации принципа "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" была поддержана народом Казахстана в ходе общенационального референдума и президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.
В свою очередь Фолькер Тюрк поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и положительно оценил сложившийся за эти годы уровень сотрудничества организации с властями Казахстана по вопросам защиты прав человека.
Верховный комиссар также отметил своевременность инициированных президентом преобразований в общественно-политической жизни.
Я следил за происходящими в вашей стране событиями в течение последнего года. С нашей точки зрения очень важно, что защита прав граждан является неотъемлемой частью реформ, потому что речь идет о будущем страны. Полагаем, что будущее каждой страны должно основываться на тех фундаментальных принципах, на которые опираются ООН и весь мир. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека. Мы действительно хотим рассматривать этот юбилей как возможность для преодоления разногласий, сложившихся в мире", - сообщил Фолькер Тюрк.
Также Касым-Жомарт Токаев отметил значимость его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и управлением верховного комиссара ООН по правам человека.
Глава государства заявил о готовности нашей страны к установлению тесных контактов и обмену информацией по вопросам защиты прав человека.
Как сказал президент, Казахстан ратифицировал все основные конвенции и протоколы ООН, на национальном уровне созданы рабочие механизмы активного взаимодействия в области прав человека.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".
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