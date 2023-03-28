Токаев принял бойца Шавката Рахмонова  

Токаев поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе

Фото: Акорда

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, сообщает Акорда.





Токаев поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе.





Как отметил глава государства, воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни.









Касым-Жомарт Токаев пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.





В свою очередь Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием. Он также заверил президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны.





Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США), сообщает sports.kz.





5 марта Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде.





Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным. Для Рахмонова это был пятый бой в UFC (его рекорд - 5-0), сообщает sports.kz.



