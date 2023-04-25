О недобросовестных "помогайках" рассказали в АРРФР
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка призвали не обращаться за помощью к недобросовестным посредникам при оформлении страховки.
Информацию о так называемых помогайках агентство разместило на своем сайте.
В последние годы на страховом рынке набирает популярность деятельность недобросовестных "помогаек". Чаще всего "помогайки" возникают при необходимости получения гражданами страховых выплат по обязательному автострахованию при дорожно-транспортных происшествиях. Суть их действий сводится к оказанию "посреднических" услуг для оказания якобы помощи в получении страховых выплат. На деле же "помогайки", не оказывая фактически юридических или консультационных услуг и вводя в заблуждение граждан, забирают себе до половины страховой выплаты, положенной по закону выгодоприобретателю. Пользуясь доверчивостью, недобросовестные "помогайки" обогащаются за счет граждан. При этом такие недобросовестные услуги превратились в отработанную схему получения легких денег, где число людей, недополучивших законные выплаты, растет из года в год. В итоге деятельность "помогаек" не только наносит материальный ущерб гражданам, но и подрывает доверие к страхованию, поскольку "помогайки" создают видимость того, что без их помощи получить страховую выплату невозможно", - сообщает агентство.
Как правило, за помощью обращаются, когда нет возможности самому изучить правила обращения за получением услуги и проще нанять профессионала для быстрой и качественной подготовки необходимых документов. Если плата за такие услуги умеренная и помощь действительно профессиональная, безусловно, такие действия будут оправданными. Однако бывает, к сожалению, и по-другому.
Нередки случаи, когда после ДТП со смертельным исходом "помогайки" обращаются к родственникам потерпевшего, обещая содействие в получении денег от страховой компании. Так, если у погибшего в ДТП были на иждивении дети или родители, по закону им положена страховая выплата в размере 2000 МРП, или 6,9 млн тенге (МРП на 2023 год - 3450 тенге). "Помогайки", используя тяжелое моральное положение родственников, заключают с ними договор и оформляют доверенность на получение страховой выплаты. Посреднические услуги в данном случае сводятся к передаче документов от родственников пострадавшего в страховую компанию. Половину суммы или более "помогайки" оставляют себе, что является несоразмерной платой объему оказанных услуг", - говорится в информации.
В АРРФР напомнили, что в 2022 году были внесены законодательные изменения, согласно которым все необходимые документы для получения страховой выплаты, в том числе сведения по выгодоприобретателям, можно получить от государственных органов дистанционно через ЕСБД путем обмена электронными данными. Это позволяет страховым организациям принять меры по определению иждивенцев погибшего лица, оказать помощь в сборе необходимых документов и выплатить им напрямую страховую выплату. Там также отметили, что за осуществление страховщиками страховых выплат комиссии и сборы не предусмотрены.
Обращаем внимание граждан, что при наступлении страхового случая страховая организация обязана произвести страховую выплату в размере, порядке и в сроки, установленные законом. При смертельных ДТП право на получение единовременной выплаты есть у иждивенцев умершего лица: детей или родственников, которые были у него на иждивении, лица, имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью пострадавшего", - подчеркнули в агентстве.
За вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, законодательно на 2023 год установлены следующие размеры страховых выплат:
- гибель - 2000 МРП - 6 900 000 тенге;
- установление инвалидности первой группы - 1600 МРП - 5 520 000 тенге; второй группы - 1200 МРП - 4 140 000 тенге; третьей группы - 500 МРП - 1 725 000 тенге;
- ребенок с инвалидностью - 1 000 МРП - 3 450 000 тенге;
- увечье, травма или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300 МРП (не более 1 035 000 тенге).
Для получения положенного страхового возмещения наличие каких-либо посредников не требуется. Близким родственникам потерпевшего необходимо обратиться в страховую организацию, где была застрахована ответственность потерпевшего, либо в страховую организацию виновника ДТП", - отметили в АРРФР.
В случае если родственники потерпевшего не знают, в какой страховой организации были застрахованы потерпевший либо виновник, то информацию можно получить из единой базы данных по страхованию (ЕСБД): через сайт либо обратиться непосредственно в АО "Государственное кредитное бюро" по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 136, тел. 8 (727) 352-75-70.
Агентство просит быть бдительными, защищать свои интересы и обращаться за получением страховых выплат непосредственно в страховые организации.
Напомним, в прошлом году депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли рассказал об огромном количестве "посредников-помогаек", которые обещают должникам по микрокредитованию помочь получить новый график платежей или мировое соглашение из МФО. Мажилисмен также потребовал провести проверку соответствия занимаемым должностям государственных служащих Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, курирующих сегмент онлайн-микрокредитования.