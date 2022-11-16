Аэропорт Балхаша включат в программу развития аэропортов страны

Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана.





Президент подчеркнул, что жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Помимо установки сейсмостанций, глава государства поручил наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях.





В этой работе предстоит использовать большие данные. Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры. Идея создания «цифрового двойника» города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам", - рассказал он.





Токаев напомнил, что в своем сентябрьском послании он поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В Алматы это поручение реализуется в рамках развития «цифрового двойника» и корректировки генерального плана города.





Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково в целом мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.





Также, по словам президента, важной работой является развитие системы видеонаблюдения. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с центром оперативного управления департамента полиции города.





Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города", - убежден он.





Президент пояснил, что нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию.





Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - поручил Токаев.





По информации главы государства, в этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество.





Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон", - заявил он.





В стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции, напомнил президент. По его словам, реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты.





Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы", - добавил Токаев.





Ранее сообщалось, что 9 из 10 преступлений в мегаполисе совершают безработные. При этом в городе проживает каждый пятый безработный молодой человек страны (14,4 тысячи человек).



