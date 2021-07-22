Аэропорт Балхаша передали акимату города

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БАЛХАШ. 21 ИЮЛЯ - Аэропорт Балхаша перешёл в государственную собственность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аэропорт принят в коммунальную собственность местного акимата. Передача новому собственнику состоялась по договору дарения", - сообщает AVESTA-News со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В числе переданных объектов - здание аэровокзала, рулёжная дорожка и перрон. После полного обновления аэропорт сможет принимать большие самолёты.

Проектно-сметную документацию с заключением экспертизы представила корпорация "Казахмыс". Проект касается здания аэропорта, перрона и рулёжной дорожки, а также строительства помещения для службы специального транспорта. Необходимая сумма определена. Планируется, что в 2022 году средства будут выделены из республиканского бюджета. Оформление заявки начнётся уже в этом году. После полного перезапуска в Балхаш смогут прилетать большие самолеты 1-го и 2-го классов (Boeing, Airbus и другие). У них будет возможность совершать рейсы круглый год и в любое время суток. Во время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме", - сообщили в акимате.

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