03.10.2024, 12:51 59791

АЭС обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед - президент

АЭС укрепит энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля
АЭС обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед - президент
Фото: Depositphotos
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Если граждане проголосуют "за", строительство АЭС станет самым масштабным проектом за всю историю Независимого Казахстана, заявил Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.

Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум - это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества", - подчеркнул Токаев.


По его словам, возведение атомной электростанции - долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.

Акорда

Таково веление времени. И все его плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев. Не могу не отметить работу Народного штаба, выступающего за строительство АЭС. Штаб объединил представителей политических партий и различных общественных объединений, а также ученых, экспертов, производственников, предпринимателей. Это пример консолидации и созидательной активности граждан. Именно нацеленность на прогресс является одной из сильных сторон нашей нации. Поэтому мы, невзирая на любые сложности, должны идти только вперед. Повторю, что предстоящий референдум станет одним из важнейших событий за все годы Независимости и положительно повлияет на дальнейшее развитие нашей страны", - резюмировал глава государства.


Напомним, референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября. В ЦИК рассказали, как и где будет проходить мероприятие.

Миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к работе. В мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.

Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, почему атомная электростанция необходима Казахстану.
 
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Теги:ТокаевАЭСатомная энергетика

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04.10.2024, 11:45 2751

Этический кодекс судьи появится в Казахстане

По словам главы государства, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности
Этический кодекс судьи появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IX съезде судей в Астане поддержал принятие нового этического кодекса судьи.

Уверен, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе", - цитирует zakon.kz президента.


Также по словам главы государства, важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости, информирует tengrinews.kz.

Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Ранее сообщалось, что с июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды.
 
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Теги:ТокаевСудьяэтика
04.10.2024, 11:21 5491

В Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов

При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков
В Астане выявили 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории столицы выявлено 37 незаконно строящихся многоквартирных жилых домов, сообщает прокуратура Астаны.

При этом отдельные строительные компании незаконно привлекают деньги дольщиков.

По этим основаниям в текущем году к административной ответственности по статье 320 КоАП привлечен 51 застройщик по 64 объектам строительства. Расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков", - сообщили в ведомстве.


Прокуратура города Астаны напоминает, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

  1. получение гарантии Единого оператора жилищного строительства (Казахстанская жилищная компания);
  2. участие в проекте банка второго уровня;
  3. привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания.

Запрещено привлечение денежных средств граждан иными способами (предварительный договор бронирования, договоры резервирования, инвестирования, уступки права требования)", - напомнили в прокуратуре.


Там порекомендовали перед покупкой квартиры в новостройке проверить благонадежность застройщика на сайте Казахстанской жилищной компании.

На сайте можно ознакомиться с реестром договоров о предоставлении гарантии по строящимся объектам (вкладка "Объекты гарантирования"), а также сертификатами гарантии, выданными Казахстанской жилищной компанией (вкладка "Сертификаты").

Если вы столкнулись с недобросовестным застройщиком, просим звонить по номеру 71-24-87", - заявили в ведомстве.


Ранее в Алматы приостановили строительство ЖК в предгорьях.
 
04.10.2024, 10:52 7356

Президент Казахстана принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Президент Казахстана принял руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Фото: Акорда
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности и в современных условиях роль Совета еще более возрастает.

Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств Содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.

Во встрече приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.
 
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Теги:ТокаевБезопасностьСНГ
04.10.2024, 09:14 10571

Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК

Он назначен депутатом сената
Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК
Фото: МВД РК
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Марат Кожаев освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


Кроме того, указом президента прекращены полномочия депутата сената Ляззат Калтаевой.
 
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03.10.2024, 20:58 38931

Мошенники продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора

Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении агентства.


В случае получения подобных звонков и рассылок граждан просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
 
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Теги:ПредупреждениемошенникиАнтикор
03.10.2024, 19:09 44106

Водители должны регистрировать мопеды и получать водительские права - Токаев подписал закон

Предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства"
Водители должны регистрировать мопеды и получать водительские права - Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся регистрации мопедов и цифровизации дорожной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".

Также вводится понятие "средняя скорость" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.

Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.

Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.
 
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Теги:ЗаконКонтрольмопед
03.10.2024, 18:00 45571

Сессия Генассамблеи ООН и переговоры с Гутерришем: о чем говорили Токаев и глава МИД

Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы
Сессия Генассамблеи ООН и переговоры с Гутерришем: о чем говорили Токаев и глава МИД
Фото: Акорда
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности министерства, сообщает Акорда.

В частности, Мурат Нуртлеу доложил об итогах участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в саммите будущего.

Президент был проинформирован о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.

Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана. Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международное сообщество нуждается в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога.
 
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Теги:ТокаеввстречаНуртлеу
03.10.2024, 15:32 55286

Токаев поздравил президента Германии с Днем единства

Президент Казахстана пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности
Токаев поздравил президента Германии с Днем единства
Фото: Акорда
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и народ страны с Днем единства, сообщает Акорда.

Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении.


Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии - счастья и благополучия.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи.
 
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Теги:ТокаевГерманияПоздравление

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      В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?

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