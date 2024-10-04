АЭС обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед - президент
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Если граждане проголосуют "за", строительство АЭС станет самым масштабным проектом за всю историю Независимого Казахстана, заявил Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.
Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум - это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества", - подчеркнул Токаев.
По его словам, возведение атомной электростанции - долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.
Таково веление времени. И все его плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев. Не могу не отметить работу Народного штаба, выступающего за строительство АЭС. Штаб объединил представителей политических партий и различных общественных объединений, а также ученых, экспертов, производственников, предпринимателей. Это пример консолидации и созидательной активности граждан. Именно нацеленность на прогресс является одной из сильных сторон нашей нации. Поэтому мы, невзирая на любые сложности, должны идти только вперед. Повторю, что предстоящий референдум станет одним из важнейших событий за все годы Независимости и положительно повлияет на дальнейшее развитие нашей страны", - резюмировал глава государства.
Напомним, референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября. В ЦИК рассказали, как и где будет проходить мероприятие.
Миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к работе. В мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.
Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, почему атомная электростанция необходима Казахстану.