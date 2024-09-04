Референдум по АЭС: в ЦИК рассказали подробности
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подробности проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане озвучил сегодня заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.
По его словам, голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00, если иное в целях удобства голосующих не будет установлено территориальными комиссиями референдума.
В частности, для людей, работающих вахтовым методом, могут установить другое время. Его озвучат после принятия решения не позднее 10 дней до дня голосования.
Подсчет голосов должен быть осуществлен не позже 12 часов с момента окончания голосования, два дня есть у регионов на то, чтобы собрать и доставить сводные протоколы об итогах голосования по административным территориальным единицам", - заявил Петров.
Опубликовать итоги референдума центральная комиссия должна в течение 7 дней.
На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге. Это предварительная смета расходов.
Общая сумма расходов согласно нашей смете составляет 15,5 миллиардов тенге. Она включает в себя организацию и проведение республиканского референдума, на 78 зарубежных участках, которые расположены в 63 государствах мира", - сказала член ЦИК Сабила Мустафина.
В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней.
Это центральная комиссия референдума, т.е. ЦИК, территориальные и участковые комиссии. У каждой из них свои полномочия", - уточнил спикер.
Что касается участков, их будет 2 вида: по месту жительства граждан и в местах временного пребывания граждан.
Общее количество участков референдума - 10 327, в том числе 9709 участков по месту проживания и 618 по месту временного пребывания. В том числе 78 участков за пределами Казахстана в 63 странах мира. Общее число задействованных членов комиссий референдума составляет 70 049", - рассказал Петров.
Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан. Однако спикер уточнил, что это не окончательная цифра.
Мы ее возьмем в качестве основы. Местные исполнительные органы учтут динамику населения за июль-август и учтут все те заявления, которые будут поданы от студентов, временно проживающих вахтовиков, для того, чтобы по факту обеспечить наиболее полное и однократное включение каждого гражданина в список участников референдума", - пояснил Петров.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.
На референдум выносится следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью, точную дату определит правительство.
Сегодня глава Минэнерго РК подчеркнул, что на современном этапе альтернативы АЭС нет.
Опрос, проведенный Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК, показал, что более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране.