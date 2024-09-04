Референдум по АЭС: в ЦИК рассказали подробности

На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге

Фото: Pixabay

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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подробности проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане - Подробности проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане озвучил сегодня заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.





По его словам, голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00, если иное в целях удобства голосующих не будет установлено территориальными комиссиями референдума.





В частности, для людей, работающих вахтовым методом, могут установить другое время. Его озвучат после принятия решения не позднее 10 дней до дня голосования.





Подсчет голосов должен быть осуществлен не позже 12 часов с момента окончания голосования, два дня есть у регионов на то, чтобы собрать и доставить сводные протоколы об итогах голосования по административным территориальным единицам", - заявил Петров.





Опубликовать итоги референдума центральная комиссия должна в течение 7 дней.





На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге. Это предварительная смета расходов.





Общая сумма расходов согласно нашей смете составляет 15,5 миллиардов тенге. Она включает в себя организацию и проведение республиканского референдума, на 78 зарубежных участках, которые расположены в 63 государствах мира", - сказала член ЦИК Сабила Мустафина.





В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней.





Это центральная комиссия референдума, т.е. ЦИК, территориальные и участковые комиссии. У каждой из них свои полномочия", - уточнил спикер.





Что касается участков, их будет 2 вида: по месту жительства граждан и в местах временного пребывания граждан.





Общее количество участков референдума - 10 327, в том числе 9709 участков по месту проживания и 618 по месту временного пребывания. В том числе 78 участков за пределами Казахстана в 63 странах мира. Общее число задействованных членов комиссий референдума составляет 70 049", - рассказал Петров.





Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан. Однако спикер уточнил, что это не окончательная цифра.





Мы ее возьмем в качестве основы. Местные исполнительные органы учтут динамику населения за июль-август и учтут все те заявления, которые будут поданы от студентов, временно проживающих вахтовиков, для того, чтобы по факту обеспечить наиболее полное и однократное включение каждого гражданина в список участников референдума", - пояснил Петров.





Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.





На референдум выносится следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".





Указ вступил в силу со дня его подписания.





Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил , что референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью, точную дату определит правительство.





Сегодня глава Минэнерго РК подчеркнул , что на современном этапе альтернативы АЭС нет.



