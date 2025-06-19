18.06.2025, 08:58 102681
Аграриям на юге Казахстана увеличили подачу воды
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня филиалы РГП "Казводхоз" подали аграриям Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Жетысу более 3 млрд 73 млн кубометров воды. Это на 335 млн кубометров больше, чем год назад - в 2024 году к этому времени было подано 2 млрд 738 млн кубометров воды, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Аграриям Алматинской области подано более 50 млн кубометров воды, это на 6 млн кубометров больше, чем год назад. Аграриям Жамбылской области подано более 135 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Водопользователям области Жетысу направлено 196 млн кубометров поливной воды.
Аграриям Кызылординской области подано более 1 млрд 280 млн кубометров воды, что на 74 млн кубометров больше, чем год назад. Крестьянским хозяйствам Туркестанской области подано около 1 млрд 412 млн кубометров. Это на 234 млн кубометров больше, чем к аналогичной дате в прошлом году.
На данный момент в пяти вышеназванных областях полито более 348 тысяч гектаров посевных площадей. Из них в Алматинской области - 25 817 гектаров, в Жамбылской области - 42 600 гектаров, в области Жетісу - 33 674 гектара, в Кызылординской области - 126 300 гектаров, в Туркестанской области - 119 900 гектаров.
Созданы четыре рабочие группы из специалистов ведомства, которые ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи поливной воды на юге Казахстана. Проводятся разъяснительные работы по вопросам внедрения водосберегающих технологий, сокращения объемов влаголюбивых культур и осуществления ночного полива. Разрабатываются и реализуются графики поочередной подачи воды по каналам", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
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18.06.2025, 12:05 86906
Токаев назначил замминистра обороны
Фото: Акорда
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Кайрат Садыков родился в 1967 году в ВКО. Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище, академические курсы при Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации и университет имени Кунаева.
Занимал должности заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальника главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны, командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны. В 2023 году стал первым заместителем главнокомандующего - начальника штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны.
Ранее в Казахстане был назначен новый министр обороны.
18.06.2025, 10:55 94431
Более 400 соцобъектов на 318 млрд тенге строится в Казахстане за счет возвращенных активов
Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 400 социальных объектов на сумму 318 млрд тенге реализуются в Казахстане за счет средств возвращенных активов, сообщили в пресс-службе правительства.
На данный момент всего одобрено финансирование 406 проектов. Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 - в сфере водоснабжения. Все проекты реализуются в рамках поручения главы государства по развитию социально-значимой инфраструктуры", - проинформировали в пресс-службе.
В регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения и водоснабжения за счет возвращенных активов.
В Астане идет возведение нового стадиона имени К. Мунайтпасова взамен старого. Спортивное сооружение закрытого типа рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами UEFA.
В Алматы на возвращенные активы реализуется 9 проектов по строительству системы водоснабжения.
Для воспитанников комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие на 300 мест.
Масштабный проект на возвращенные активы реализуется в Восточно-Казахстанской области. По поручению главы государства из СГФ выделены средства на завершение строительства Центра гематологии. В медицинском учреждении запланированы 2 корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки.
В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.
Кроме того, в регионе на возвращенные активы реализуется еще 8 проектов, 2 из которых в сфере здравоохранения и 6 водоснабжения.
В Северо-Казахстанской области сегодня реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона. За счет средств СГФ идет реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.
В Карагандинской области планируется возведение в 7 районах 51 объекта здравоохранения - врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.
В Акмолинской области реализуются 38 проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения и спорта. За счет возвращенных активов открыли два медицинских объекта. В селе Арнасай Аршалынского района появилась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать свыше 2 тыс. человек, а в Алтынды Буландынского района построили фельдшерско-акушерский пункт. На своевременную медпомощь смогут рассчитывать жители трех населенных пунктов с численностью свыше 1 тыс. граждан.
Новые объекты образования и здравоохранения за счет возвращенных активов появятся в Актюбинской области. В регионе реализуется 12 социально-значимых проектов. Один из них - специальный детский сад для особенных детей в Актобе.
Из Фонда выделены также средства на реализацию 24 социально-значимых объектов в области Абай. В регионе будут построены новые сети водоснабжения, а также медицинские учреждения.
По одному объекту здравоохранения, образования и водоснабжения появятся в Атырауской области.
В области Жетісу запланирована реализация 22 проектов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения.
Новые спортивные объекты, сети водоснабжения и медицинские учреждения также появятся в Алматинской области. Средства, выделенные правительством, направят на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района.
19 проектов на возвращенные проекты построят в Жамбылской области. 4 по линии системы здравоохранения, еще 15 по строительству сетей водоснабжения.
В Западно-Казахстанской области до конца текущего года планируется сдать 25 проектов. Это медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также прокладка водопроводов.
Один объект здравоохранения на возвращенные активы построят в Мангистауской области.
Кардинально обновятся сети водоснабжения в Костанайской области. Также в регионе планируется построить по одному объекту здравоохранения и образования.
В Туркестанской области на возвращенные активы запланировано строительство одного объекта образования, а также реализация 35 проектов по обеспечению жителей региона водоснабжением.
В Павлодарской и Кызылординской областях планируется реализовать проекты по строительству сетей водоснабжения и медицинских учреждений.
Также новые объекты образования, здравоохранения и водоснабжения появятся в области Улытау.
17.06.2025, 18:48 155746
В Туркестанской области построят завод по глубокой переработке сельхозпродукции
Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао, сообщает пресс-служба главы правительства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Внимание уделено реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе по строительству завода по производству дегидрированных овощей.
В ходе встречи рассмотрены планы Qingdao Wanlin Food по строительству индустриального парка в Туркестанской области. Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов по переработке сельхозпродукции и развитию промышленной инфраструктуры на общей площади 70 га. Это запуск заводов по производству дегидрированных овощей, кормовых культур, а также строительство промышленного парка с привлечением не менее 15 партнеров со стороны китайского бизнеса.
Начаты работы по строительству завода производственной мощностью 50 тыс. тонн дегидрированных овощей в год. Инвестором увеличена сумма вложений с $30 млн до $90 млн, ожидается создание 300 рабочих мест. Компания на первом этапе арендовала готовые производственные помещения в промышленном парке СПК "Туркестан". В ближайшее время планируется монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию первого этапа ожидается в июле. Стратегия развития проекта включает масштабирование производства с созданием дополнительных заводов по переработке моркови и чеснока в области Жетісу и северных регионах РК. Готовую продукцию производитель намерен реализовывать в Казахстане, а также экспортировать на рынки США и ЕС.
Мы заинтересованы в долгосрочном стратегическом партнерстве с Wanlin Group, включающем размещение новых производств по переработке сельхозпродукции, в том числе в аграрных регионах страны. Казахстан открыт к расширению кооперации через создание совместных НИОКР-центров, инвестирование в агротехнопарки, развитие экспортно ориентированных логистических хабов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отраслевым министерствам и акимату Туркестанской области поручено обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях в двухнедельный срок.
В свою очередь председатель совета директоров Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао отметил значительный аграрный потенциал Казахстана и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области глубокой переработки продукции АПК.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.
17.06.2025, 17:17 160966
Городами-побратимами стали Алматы и Шанхай
Президент отметил, что сегодняшний саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на втором саммите "Центральная Азия - Китай" приветствовал установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, сообщает пресс-служба главы государства.
Выразив поддержку инициативе китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией, Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований для стимулирования гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.
По словам президента, открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.
Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями", - добавил президент.
В выступлении также была обозначена важность разработки долгосрочной стратегии формата "Центральная Азия - Китай" на 2026-2030 годы.
В завершение президент отметил, что сегодняшний саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития стран региона. Он выразил уверенность в том, что предложенные инициативы станут основой для вечной дружбы и стратегического партнерства. Также он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям формат "Центральная Азия - Китай" успешно институционализирован.
17.06.2025, 17:16 162666
Соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике намерены подписать Казахстан и Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на втором саммите "Центральная Азия - Китай" заявил о подготовке соглашения о сотрудничестве РК и КНР в области ядерной энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.
Учитывая богатый успешный опыт Китайской Народной Республики в ядерной энергетике, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической области. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время", - сообщил президент.
По его словам, в Центральной Азии сосредоточены 20% мировых запасов урана, свыше 17% - нефти, 7% - природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов.
Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли, без преувеличения, огромен. Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры. Важно также уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников", - добавил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения.
Глава выразил удовлетворение тем, что эти принципы нашли отражение в "Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который будет подписан по итогам саммита.
Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Страна намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми. Особого внимания требует борьба с международной киберпреступностью, в связи с чем президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.
17.06.2025, 16:16 167366
Саммит "Центральная Азия - Китай" стартовал в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на втором саммите "Центральная Азия - Китай".
Первый саммит "Центральная Азия - Китай", состоявшийся два года назад в историческом городе Сиане, положил начало динамичному развитию региональной цивилизации в новом формате. Сегодня в музее Сианьского созидания мы нацелены на укрепление взаимного доверия и придания импульса всестороннему взаимодействию и партнерству", - сказал глава государства в приветственной речи.
Он отметил, что в рамках саммита участникам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата "Центральная Азия - Китай", а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.
Касым-Жомарт подчеркнул, что Центрально-Азиатский регион, обладающий объемным рынком в 80 миллионов человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции, "как важный субъект международных отношений, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества".
За последние пять лет значительно увеличился внутренний региональный товарооборот, превысивший 10 миллиардов долларов. В прошлом году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнего торгового оборота нашего региона, что составило рекордные 95 млрд долларов. 46% данного показателя приходится на Казахстан. Взаимный товарооборот с Китаем достиг 44 миллиардов долларов", - проинформировал президент.
Токаев отметил, что китайские инвестиции стали важной составляющей экономического роста Казахстана. Их совокупный объем превысил 26 млрд долларов. По его словам, в Казахстане успешно работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала.
17.06.2025, 13:03 182296
Президент Казахстана заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков для восстановления их популяции в соседней стране, сообщает пресс-служба главы государства.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков", - проинформировали в пресс-службе.
Между тем в Казахстане планируют разрешить массовый убой сайгаков.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
17.06.2025, 12:38 111051
Пять тысяч мопедистов оштрафовали за 2 месяца в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стабилизировалась ситуация с эксплуатацией мопедов после вступления в силу новых правил. Об этом на брифинге в РСК сообщила представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.
На сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.
На сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.
Она напомнила, что новые правила вступили в силу с 5 апреля 2025 года. Согласно им, все мопеды подлежат обязательной регистрации, должны иметь государственный номер, техпаспорт, страховой полис. Управлять ими разрешено только при наличии водительских прав соответствующей категории.
Нововведения направлены на повышение безопасности на дорогах и приведение эксплуатации мопедов к единым стандартам.
Спикер отметила, что среди наиболее частых нарушений остаются: несоблюдение требований дорожных знаков, пересечение сплошной линии разметки, нарушения при перестроении, установка нештатного оборудования - ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.
Многие водители объясняют переоборудование тем, что заводское освещение на мопедах недостаточно яркое. Однако установка мощных фар и прямоточных глушителей без соответствующих разрешений запрещена", - пояснила Азирбек.
С 5 апреля к административной ответственности привлечено более 5000 водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения, из них 2000 транспортных средств эвакуированы на штрафстоянки.
В целом в городе зарегистрировано свыше 15 тысяч мопедов.
В полиции подчеркнули, что значительная часть водителей мопедов - это иностранцы, которые работают в курьерских службах.
Сотрудники полиции поблагодарили сознательных граждан, которые своевременно зарегистрировали транспортные средства и соблюдают ПДД.
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