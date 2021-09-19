Аким Алматы предложил переименовать две станции метро

Фото: акимат

АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предложил переименовать две станции метро, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сагинтаев в своем аккаунте в Facebook сообщил, что в канун Дня города внес в маслихат предложение о решении вопросов, которые обсуждаются в обществе.

Это переименование двух строящихся станций Алматинского метрополитена", - написал Сагинтаев.

Станцию "Достык" предлагается назвать именем Бауыржана Момышулы. Будущую станцию с рабочим названием "Автовокзал "Западный" предлагается назвать "Карасай".

Станция "Достык" строится на пересечении проспекта Абая и улицы Момышулы. Ее технический запуск намечен на конец текущего года. Станция "Автовокзал "Западный" будет построена на границе с Карасайским районом Алматинской области.





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