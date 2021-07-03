Две станции метро Алматы должны закончить к октябрю

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АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил до конца 2021 года завершить строительство станций метро "Сарыарка" и "Достык", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал развитие городского метрополитена.

В настоящее время в дополнение к действующим девяти станциям метро первой линии метрополитена ведется строительство станций "Сарыарка", "Достык" и "Калкаман", что увеличит общую протяженность линии с 10,3 километра до 15,9 километра, а пассажиропоток - с 46 тыс. до 93 тыс. человек в сутки.

До конца текущего года на станциях "Сарыарка" и "Достык" планируется завершить строительно-монтажные работы и осуществить технический запуск. В I квартале 2022 запланированы завершение пуско-наладочных работ и ввод станций в эксплуатацию.

На станции "Калкаман" начаты строительно-монтажные работы.

Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение всех запланированных работ по развитию II очереди первой линии Алматинского метрополитена.

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