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Две станции метро Алматы должны закончить к октябрю

02.07.2021 36559
Две станции метро Алматы должны закончить к октябрю
Фото: ПМ
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил до конца 2021 года завершить строительство станций метро "Сарыарка" и "Достык", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал развитие городского метрополитена. 
 
В настоящее время в дополнение к действующим девяти станциям метро первой линии метрополитена ведется строительство станций "Сарыарка", "Достык" и "Калкаман", что увеличит общую протяженность линии с 10,3 километра до 15,9 километра, а пассажиропоток - с 46 тыс. до 93 тыс. человек в сутки. 
 
До конца текущего года на станциях "Сарыарка" и "Достык" планируется завершить строительно-монтажные работы и осуществить технический запуск. В I квартале 2022 запланированы завершение пуско-наладочных работ и ввод станций в эксплуатацию.
 
На станции "Калкаман" начаты строительно-монтажные работы.
 
Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение всех запланированных работ по развитию II очереди первой линии Алматинского метрополитена.
 

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