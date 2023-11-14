13.11.2023, 11:17 30231
Аким отделался штрафом за хищение бюджетных средств в Абайской области
Акимат дважды провел госзакупки по ремонту парка в селе Бородулиха
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Семей. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат одного из сельских округов Абайской области регулярно заключал незаконные договоры о госзакупках.
Факты хищения бюджетных средств выявила прокуратура Бородулихинского района.
Всего акимат заключил 37 незаконных договоров на 270 млн тенге без проведения конкурса из одного источника.
Также акимату удалось дважды провести государственные закупки по одному и тому же ремонту парка в селе Бородулиха.
В первый раз подрядной организации оплачено 9,1 млн тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил", - сообщает прокуратура.
Аким сельского округа привлечен к административной ответственности по статье 207 КоАП "Нарушение законодательства РК о государственных закупках", ему назначен штраф 5,4 млн тенге.
Также прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 189 УК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". Расследование ведет департамент по противодействию коррупции области Абай.
Ранее сообщалось, что руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа.
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13.11.2023, 18:53 16061
Сулейменов проинформировал Токаева о состоянии золотовалютных резервов
Фото: Акорда
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь-октябрь, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры.
По итогам встречи президент поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
13.11.2023, 18:46 16616
"Дочку" "КазМунайГаза" оштрафовали на 500 млн тенге
ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Алматы выявил, что в 2023 году ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, действия ТОО "Petrosun" привели к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекли ущемление их законных прав и интересов.
В этой связи на основании заключения департамента ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму 542,9 млн тенге по факту злоупотребления доминирующим положением.
Участники компании Petrosun - НК "КазМунайГаз" и ТОО "КННК Интернационал в Казахстане".
В сентябре департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Северо-Казахстанской области завершил расследование в отношении птицефабрик ТОО "Алекри" и ТОО "Адель кус". Птицефабрики уличили в намеренном и согласованном завышении оптовых цен на куриные яйца.
13.11.2023, 18:10 18146
В пункте пропуска "Бахты" на границе с Китаем приостановили перемещение физлиц
Проводится работа по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе
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Семей. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пункте пропуска "Бахты" на границе с Китаем приостановлено перемещение физических лиц, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Республики Казахстан.
Пересечение в пункте пропуска "Бахты" осуществляется согласно временной технологической системе, соответственно, при проведении контроля отсутствует возможность обеспечения безопасности физических лиц на время проведения реконструкции. В целях безопасности граждан обеих сторон перемещение физических лиц в пункте пропуска "Бахты - Покиту" области Абай на период проведения реконструкции с 10 ноября 2023 года приостановлено", - проинформировали в комитете.
В пресс-службе напомнили, что между Казахстаном и Китаем начал действовать безвизовый режим.
В связи с этим ожидается увеличение потока перемещения физических лиц в пунктах пропуска на казахстанско-китайском участке государственной границы. В настоящее время Комитетом государственных доходов проводится работа по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе без фактического закрытия, в том числе на пункте пропуска "Бахты" области Абай", - добавили в пресс-службе.
Напомним, соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований начало действовать с 10 ноября 2023 года.
13.11.2023, 17:05 19961
В Минтранспорта произошли кадровые назначения
Фото: pexels
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан произошли кадровые назначения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Приказом министра транспорта Республики Казахстан Толеген Абдуллин, Олжас Сапарбеков и Алтай Али назначены на должности председателей комитетов МТ РК", - проинформировали в пресс-службе.
Толеген Абдуллин родился в 1982. Занимал руководящие должности в АО НК "КазАвтоЖол". Работал заместителем председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК и председателем Комитета автомобильных дорог МИИР РК.
Олжас Сапарбеков родился в 1979 году. Занимал должности эксперта 1-й категории национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", заместителя руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области".
Алтай Али родился в 1985 году. Работал руководителем аппарата акима города Шымкента и руководителем управления энергетики и ЖКХ города Шымкента. Занимал должности заместителя председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ранее Мирас Тулебаев был назначен на должность вице-министра туризма и спорта.
13.11.2023, 17:02 21386
Из сектора Газа начали эвакуировать казахстанцев
Фото: russian.news.cn
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждан Казахстана начали эвакуировать из сектора Газа, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
Сегодня начался процесс эвакуации наших граждан из сектора Газа. На 13 ноября текущего года запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца - члены их семей", - заявил Айбек Смадияров.
Он также отметил, что среди эвакуируемых есть представители девяти других стран - Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания и США.
Выход будет осуществляться через КПП "Рафах", расположенный между сектором Газа и Египтом. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в город Каир и размещены в гостинице. После проверки всех необходимых документов все они будут отправлены в Казахстан", - проинформировал Айбек Смадияров.
По его словам, казахстанские дипломаты уже выехали в Каир, проходят все пункты пропуска и приближаются к Рафаху.
В течение часа они уже должны будут доехать туда. По мере прибытия они начнут проверку всех документов совместно с египетскими властями, властями сектора Газа и поэтапно будут выводить наших граждан", - добавил официальный представитель МИД РК.
Напомним, в секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана.
13.11.2023, 16:29 22616
Назначен гендиректор АО "Казавиаспас"
Им стал Даулет Мамеков, ранее занимавший должность первого руководителя ТОО "Aviation Support"
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на должность генерального директора авиации МЧС "Казавиаспас" назначен Даулет Мамеков, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Даулет Мамеков в разные годы занимал руководящие должности в АО "Международный аэропорт Астана"
Занимал пост председателя правления АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" в Атырау.
До настоящего времени занимал должность первого руководителя ТОО "Aviation Support".
13.11.2023, 13:15 27736
Искусственный интеллект будут использовать для поиска незаконно выведенных активов - Асылов
Фото: gov.kz
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям, сообщает Акорда.
В частности, генпрокурор рассказал президенту, что для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта.
Асылов также представил информацию о работе по сопровождению значимых инвестпроектов. Сейчас на мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов, разрешены проблемные вопросы 41 инвестора.
Для повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации проекта, согласование с прокурором ключевых решений госорганов в отношении бизнеса.
Также Асылов рассказал, что в рамках трехзвенной модели в 3 раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204).
По стране не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1041 лица, число нарушений конституционных прав снизилось на 29% (с 310 до 222)", - сообщил генпрокурор.
Он также рассказал о мерах по противодействию пыткам, в рамках которых в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, о том, что число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17, и доложил, как проходит международное сотрудничество.
В текущем году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья", - доложил Асылов.
Глава государства обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.
Ранее в Минфине рассказали, как будет работать кампания по возврату незаконно вывезенных активов. Также сообщалось, что искать и возвращать их Казахстану поможет Интерпол. В сентябре Генпрокуратура сообщала, что Казахстан вернул незаконно выведенные активы на 400 млрд тенге.
10.11.2023, 19:13 104826
Казахстанским егерям так и не подняли зарплаты
Ни по одной из профессий лесной отрасли в сборнике БНС АСПиР РК не нашлось подтверждения стопроцентного повышения зарплат
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло полгода после масштабного лесного пожара, произошедшего в резервате "Семей орманы" в Абайской области. Трагедия, унесшая жизни 14 человек, показала, что ситуация с материально-техническим оснащением в лесхозах плачевная.
По информации министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, до конца года природоохранные и лесохозяйственные учреждения будут оснащены техникой и необходимым оборудованием на 13,4 млрд тенге. В течение же ближайших пяти лет финансирование на эти цели составит в целом 68 млрд тенге. Судя по данным министра, озвученным в октябре на площадке службы центральных коммуникаций РК, с 1 июля должностные оклады работников государственных лесных учреждений повышены на 100%.
Редакция Energyprom.kz проверила, действительно ли чиновники выполнили свои обещания и начали выделять средства на повышение зарплат и материально-техническое оснащение.
По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в октябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата государственных инспекторов по охране леса составляла 165,1 тысячи тенге - на 16,2% больше, чем в октябре 2022-го. Егеря стали получать 155,2 тысячи тенге против 124,5 тысячи тенге год назад (плюс 24,7%). Подросли и зарплаты начальников лесничеств и лесхозов: на 21% и на 12% соответственно. Они теперь зарабатывают около 200 тысяч тенге. Ни по одной из профессий лесной отрасли в сборнике БНС АСПиР РК не нашлось подтверждения стопроцентного повышения зарплат.
Любопытные данные о заработных платах лесников опубликованы электронной биржей труда Казахстана Enbek.kz. Судя по информации из представленных вакансий, повышенный уровень заработной платы лесникам предлагают только крупные природоохранные учреждения (резерваты и заповедники), которые относятся к Комитету лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК. Будущим госинспекторам в таких организациях готовы платить от 173 тысяч тенге. А в лесхозах, находящихся в ведении областных управлений природных ресурсов и регулирования природопользования, предлагаемый уровень зарплат все такой же низкий: от 70 тысяч до 130 тысяч тенге.
В сентябре руководитель резервата "Семей орманы" Кайрат Хасенов в ходе рабочей поездки в Абайскую область обратился за поддержкой к председателю Федерации профсоюзов РК. Он попросил помощи в решении накопившихся проблем, которые усугубились вследствие крупнейшего на территории Казахстана летнего пожара в нескольких лесничествах "Семей орманы".
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?