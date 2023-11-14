Аким отделался штрафом за хищение бюджетных средств в Абайской области

Также в стране в 3 раза сократилось уголовное преследование предпринимателей

Фото: gov.kz

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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям, сообщает - Генеральный прокурор Берик Асылов проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям, сообщает Акорда





В частности, генпрокурор рассказал президенту, что для поиска выведенных за рубеж активов, раскрытия незаконных схем будут использованы IT-технологии с применением искусственного интеллекта.





Асылов также представил информацию о работе по сопровождению значимых инвестпроектов. Сейчас на мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов, разрешены проблемные вопросы 41 инвестора.





Для повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации проекта, согласование с прокурором ключевых решений госорганов в отношении бизнеса.





Также Асылов рассказал, что в рамках трехзвенной модели в 3 раза сокращено уголовное преследование предпринимателей (с 614 до 204).





По стране не допущено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 1041 лица, число нарушений конституционных прав снизилось на 29% (с 310 до 222)", - сообщил генпрокурор.





Он также рассказал о мерах по противодействию пыткам, в рамках которых в 54 исправительных учреждениях установлено 29 тысяч видеокамер, о том, что число жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17, и доложил, как проходит международное сотрудничество.





В текущем году из-за рубежа экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Всего Казахстаном заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья", - доложил Асылов.





Глава государства обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.



