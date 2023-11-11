Руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа

Арслан Калиякбаров получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге

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Павлодар. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Занимая должность заместителя акима Павлодара, Арслан Калиякбаров 14 и 15 июня 2023 года получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге, сообщает - Занимая должность заместителя акима Павлодара, Арслан Калиякбаров 14 и 15 июня 2023 года получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге, сообщает Pavlodarnews.kz





Отметим, что деньги предназначались, в частности, за покровительство - беспрепятственное принятие работ по текущему ремонту улиц в селе Кенжеколь и их оплата.





Изначально органами следствия действия Арслана Калиякбарова квалифицировались по части 2 статьи 366 УК, по этой же статье дело поступило в суд. В главном судебном разбирательстве прокурор предъявил новое обвинение - по пункту 1) части 3 статьи 366 УК - получение взятки путем вымогательства.





Арслан Калиякбаров просил его оправдать и утверждал, что деньги брал взаймы. В действиях чиновника суд не увидел и исключил вымогательство.





В итоге Арслану Калиякбарову назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.





Отметим, что произвол стройкомпаний на местах, очевидно, обусловлен подобными причинами. К примеру, на территории Астаны без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство.



