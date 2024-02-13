12.02.2024, 17:32 28781
На ТЭЦ Экибастуза отремонтированы все 10 котлоагрегатов
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что на Экибастузской теплоэлектроцентрали отремонтированы все 10 котлоагрегатов, информирует пресс-служба Акорды.
Выполнено строительство 11 км нового трубопровода технической воды, реконструированы 5,4 км магистральных сетей теплоснабжения", - сообщили в пресс-службе.
Президент также был проинформирован о реконструкции более 73 км сетей теплоснабжения.
Кроме того, в Павлодарской области начата поэтапная модернизация общественного транспорта. В 2023 году городской автобусный парк пополнился 130 новыми автобусами. Проведен ремонт 722 км автодорог.
Также отмечается рост в секторе пассажирских перевозок на 31%, машиностроении - на 13%, строительстве - на 8%.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию Прииртышья.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре 2022 года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
23 ноября прошлого года Экибастузским городским судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго", директора экибастузской теплоэлектроцентрали и директора экибастузских тепловых сетей по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия.
новости по теме
12.02.2024, 20:11 23656
Назначен аким Жанаозена
Должность получил Жансейт Кайнарбаев
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
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Жанаозен. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нового главу депутатам городского маслихата представил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, сообщает пресс-служба главы региона.
Кайнарбаев трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году, занимал должности мастера, заместителя главного механика, директора в различных ТОО. В разные годы возглавлял ГКП "Коммуналдык кызмет", Тупкараганский районный отдел ЖКХ. Занимал должности замакима Тупкараганского района Мангистауской области и заместителя акима Жанаозена.
12.02.2024, 17:29 29771
Премьер-министр Казахстана поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на совещании в правительстве поручил упростить и ускорить процедуры государственных закупок, сообщает пресс-служба главы правительства.
Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайший срок проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и включить их в законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении в парламенте", - проинформировали в пресс-службе.
Глава правительства подчеркнул, что действующие процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, в результате чего замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.
Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит все. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу снова", - заявил Олжас Бектенов.
При этом он акцентировал внимание на необходимости существенно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью соответствующих стимулирующих механизмов.
Ранее миллиардные нарушения в госзакупках выявили по новой методике аудита.
12.02.2024, 16:00 32311
Аким Улытау сообщил о планах по строительству ТЭЦ в Жезказгане и Сатпаеве
Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акима области Улытау Берик Абдыгалиулы отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщает Акорда.
На встрече также были озвучены вопросы отопительного сезона и теплоснабжения в области. В связи с дальнейшим развитием инфраструктуры в 2029 году в городах Жезказгане и Сатпаеве планируется строительство второй ТЭЦ, которая должна решить проблему теплового дефицита.
Всего, по словам главы региона, объем инвестиций в основной капитал региона вырос на 14%, составив 210,1 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составила 90%. В прошлом году в регионе было реализовано 3 крупных проекта на сумму 10 млрд тенге.
Берик Абдыгалиулы также рассказал, что в 2024 году ожидается запуск не менее 16 проектов, 8 из которых - в сферах промышленности и геологии, 3 - в туризме и торговле, 5 - в агропромышленном комплексе. В результате будет создано 700 новых рабочих мест.
В текущем году в аграрной отрасли намечены строительство птицефабрики, мясоперерабатывающего комплекса и запуск фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей на площади 3000 га.
В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2024-2025 годах планируется построить 6 школ на 3600 ученических мест, одна из которых будет введена в эксплуатацию в текущем году в Жезказгане.
Аким также отчитался о строительстве 10 спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в этом году: многофункциональный спортивный комплекс с бассейном на 320 мест и академия детско-юношеского спорта СК "Намыс" корпорации "Казахмыс" в Жезказгане, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Жезды и Жанаарке, крытый бассейн в Каражале, а также 5 игровых комплексов ангарного типа.
Отдельно главе государства сообщили о начале строительно-монтажных работ на дорогах Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Аркалык, а также о реконструкции Уйтас-Айдосского водовода.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния жителей.
Ранее в Минэнерго рассказали, что для покрытия дефицита электроэнергии в стране и увеличения экспортного потенциала разработан план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей.
12.02.2024, 12:30 39561
Это прямая угроза безопасности: транспортная прокуратура уволила более 10 сотрудников дорожных служб за нечищеные дороги
Других нерадивых подрядчиков оштрафовали на сумму более 1,6 млн тенге
Фото: gov.kz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура инициировала увольнение более 10 сотрудников дорожных служб за ненадлежащее содержание дорог, сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорные мероприятия показали, что работа дорожных служб не обеспечивает должную защиту дорог от воздействия метеорологических факторов", - говорится в информации.
К примеру, в филиалах АО "НК "ҚазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис" Северо-Казахстанской области не хватало снегоуборочной техники и противогололедных материалов.
Такое положение дел при резких перепадах температуры и снегопадах затрудняло дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несло прямую угрозу безопасности его участникам", - сообщает ведомство.
Об отсутствии необходимого количества дорожной техники для содержания республиканских дорог Туркестанской области сообщила также Шымкентская транспортная прокуратура.
Запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент - Тараз с 12 по 15 декабря прошлого года. На трассах застряли порядка 50 автотранспортных средств", - рассказали в транспортной прокуратуре.
Прокуроры внесли представления в адрес национального оператора по управлению автомобильными дорогами.
По одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором Северо-Казахстанского областного филиала ТОО "КАЖсервис". По другому - на оказывающих услуги подрядчиков наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге", - сообщает ведомство.
После вмешательства транспортных прокуроров АО "НК "ҚазАвтоЖол" обязали приобрести 245 единиц дополнительной дорожной техники с последующим распределением в регионы страны.
Напомним, в Казахстане продолжаются сильные снегопады и бураны. Вчера в стране ограничили движение на трассах в 9 областях. В Актюбинской области, чтобы спасти жизнь пациенту, фельдшеры 3 километра пробирались ползком по сугробам. В декабре прошлого года на трассах Жамбылской области застряли более 1000 автомобилей.
12.02.2024, 11:32 41781
Токаев поблагодарил отличившихся во время стихийного бедствия казахстанцев
Фото: МЧС РК
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил отличившихся во время недавнего стихийного бедствия в стране граждан, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, Министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам.
Напомним, в Казахстане несколько дней назад было объявлено штормовое предупреждение. Из-за тумана, гололеда, метели и сильного ветра движение транспорта на многих автодорогах ограничено.
В Актюбинской области из-за непогоды дороги завалило снегом, и медикам пришлось добираться ползком по высоким сугробам к пациенту. Также спасатели региона вызволили из снежного плена трех рожениц.
12.02.2024, 08:40 47526
В Алматы в госсобственность вернули земельные участки стоимостью 700 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Медеуского района Алматы выявила земельные участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам, передает корреспондент агентства.
В 2009 году в связи со строительством Восточной объездной автодороги для государственных нужд по рыночной стоимости за 1,2 млрд тенге выкуплены 13 земельных участков по улице Радлова. АО "СПК Алматы" в 2021 году один из изъятых участков (35 соток) передан ТОО для строительства комплекса по проведению общественных мероприятий. Вместо здания площадью 3500 квадратных метров юридическое лицо возвело техническое помещение в 22 квадратных метра и незаконно выкупило в частную собственность землю за 32 млн тенге. При этом на участке фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно значимой пользы для населения и города", - сообщили в прокуратуре города Алматы.
По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки признаны недействительными.
В этом же районе в 2020 году без проведения обязательного аукциона, выбора наилучшего предложения местным исполнительным органом для коммерческих целей предоставлен участок (37 соток) еще одному ТОО. До настоящего времени земля не была освоена. По акту надзора прокуратуры недвижимость возвращена государству", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что рыночная стоимость вышеуказанного имущества составляет свыше 700 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Алматы более 200 земельных участков изъяли под соцнужды.
11.02.2024, 11:08 77786
Токаев поздравил президента Ирана с Днем Исламской революции
Фото: Акорда
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси в честь Дня Исламской революции, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня Ваша страна, обладая надежным политическим фундаментом и стабильной экономикой, является авторитетным членом международного сообщества. Желаю, чтобы под Вашим руководством Иран, провозгласивший идею национального единства и сплоченности, продолжил путь к достижению высоких целей и задач. Ваша страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Каспийском регионе. Убежден, что традиционные узы дружбы и политический диалог и впредь будут служить прочной основой для укрепления взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран", - говорится в телеграмме.
Вместе с этим глава государства пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его деятельности, а дружественному иранскому народу - благополучия и процветания.
10.02.2024, 13:18 100686
Токаев назначил начальника охраны президента
Им стал Роман Тореханов
Фото: Акорда
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Романа Тореханова начальником службы охраны президента РК, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником службы охраны президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, который 6 февраля был назначен министром по ЧС РК.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?