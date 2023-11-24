Аварии на теплосетях Экибастуза: суд огласил приговор

Всего по городу располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время

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Алматы. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ноябре начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства в Алматы, сообщает городское управление градостроительного контроля.





Проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей - горожан беспокоит состояние так называемых долгостроев, которые зачастую несут угрозу безопасности жизни ввиду износа. Особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей", - отметили в ведомстве.





Сообщается, что по результатам проверок будут выданы предписания на устранение выявленных нарушений и при необходимости направлены иски в суд на принудительное исполнение предписания. При этом в случае наличия заключения экспертизы о состоянии объекта как несущего угрозу жизни и здоровью граждан долгострой может подлежать сносу.





Согласно строительным нормам, при прекращении работ по строительству объекта или приостановке на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта. То есть объект и территория, использованная для строительства, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций. И объект должен быть безопасным для населения и окружающей среды. Данная работа в течение всего периода консервации обеспечивается застройщиком (заказчиком) или уполномоченной им организацией. При этом ограждение площадки следует поддерживать в исправном состоянии, проходы и проезды на площадку должны быть закрыты", - уточнили в управлении.





Всего по городу располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время, с 1988 года.





1. Строительство гостиницы с объектами обслуживания населения. Алмалинский район, улица Кожамкулова, 213.





Заказчик: ТОО "MELROY GROUP".





Техническое состояние: СМР начаты в 2016 году и приостановлены в 2018 году.





2. Реконструкция зданий. Алмалинский район, улица Панфилова, 156.





Собственник: физическое лицо.





Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2015 году.





3. Строительство 8-этажного административного здания. Алмалинский район, улица Амангельды, 52, угол улицы Толе би.





Заказчик: АО "Алматыгорремстрой".





Техническое состояние: СМР приостановлены в 2000 году на уровне 9-го этажа.





4. Строительство бизнес-центра. Алмалинский район, Абая - Тлендиева.





Заказчик: АО "Корпорация Куат".





Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году, с 2008 года были приостановлены на уровне 10-го этажа.





5. Строительство общежития на 170 мест. Алмалинский район, Масанчи - Жамбыла.





Заказчик: РГП "Алматинское хореографическое училище имени А. В. Селезнева".





Техническое состояние: СМР начаты и приостановлены в 2014 году на уровне 2-го этажа.





6. Пристройка лабораторно-клинического корпуса. Алмалинский район, Шарипова - Курмангазы.





Заказчик: Министерство здравоохранения РК.





Техническое состояние: СМР начаты в 1983 году и приостановлены в 1988 году.





7. Объект с объектами обслуживания и подземным паркингом. Бостандыкский район, Сатпаева, 29г.





Заказчик: ТОО "РАМУТ" (ТОО "Esentay Stroy").





Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году и приостановлены 2016 году на стадии 1-го этажа.





8. Строительство здания для обслуживания населения. Бостандыкский район, проспект Гагарина, 270.





Заказчик: физическое лицо.





Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2016 году на уровне 3-го этажа.





9. Строительство МЖК. Бостандыкский район, Тимирязева - Сейфуллина.





Заказчик: ТОО "Menessa".





Техническое состояние: СМР начаты в 2022 году и приостановлены в 2023 году на уровне котлована.





10. Строительство МЖК. Медеуский район, Достык - Ньютона.





Заказчик: физическое лицо.





Техническое состояние: СМР начаты в 2005 году и приостановлены с 2007 года на стадии отделочных работ.





11. Строительство жилого комплекса. Медеуский район, СПК "Горный гигант", проспект Достык.





Заказчик: ТОО "Cargo Rich Soul Group".





Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне 1-го этажа.





12. Строительство пятиярусного паркинга. Медеуский район, Аль-Фараби - Мендикулова.





Заказчик: АО "Серт".





Техническое состояние: СМР начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне 2-го этажа.





13. Строительство ресторанного комплекса с летним парком. Медеуский район, улица Горная, дорога на Медеу.





Заказчик: ТОО "Іле Корпорациясы".





Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и с 2013 года были приостановлены на уровне 2-го этажа.





14. Строительство колледжа мирового уровня, 1-я очередь. Медеуский район, поселок Алатау, СЭЗ ПИТ.





Заказчик: АО "СПК "Алматы" (ранее некоммерческое акционерное общество "Холдинг Кəсіпқор", Астана).





Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне 2-го, 6-го этажей.





15. Строительство научно-исследовательского центра. Медеуский район, улица Ибрагимова, 9.





Заказчик: ТОО "Центр инновационных и информационных технологий", учредитель - ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".





Техническое состояние: СМР начато в 2014 году и приостановлен на уровне 3-го, 5-го этажей.





16. Пристройка к существующему зданию на 125 коек. Медеуский район, Горная, 440.





Заказчик: РГП "Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак".





Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 1-го этажа.





17. Капитальное строительство 2 жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне. Турксибский район, улица Красногорской, 52/1, 52а.





Заказчик: главное управление расквартирования войск Вооруженных сил РК.





Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и приостановлены в 2014 году на стадии отделочных работ.





В управлении градостроительного контроля Алматы отметили, что проведение проверок будет продолжено, о следующих этапах и результатах проверок будет сообщено дополнительно.





Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.